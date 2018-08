´Es un dirigente fantasma el líder Moisés Balderas´

Para garantizar elecciones libres y democráticas en el Sindicato Petrolero María de Lourdes Diaz Cruz, pedirá la intervención de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional así como la Organización Internacional del Trabajo.

La candidata a Secretaria General del Sindicato Petrolero en conferencia de prensa reiteró que un cuerpo de abogados prepara demandas y auditorías contra Carlos Romero Deschamps y los 36 secretarios generales del sistema nacional petrolero.

Acompañada de Jesús Muñoz candidato a secretario general del comité local de la sección 36 quien afirmó que el actual dirigente petrolero Moisés Balderas, es un dirigente fantasma que ya no se le ve en funciones.

Lula denunció que en el Sindicato Petrolero se dan casos de corrupción como en Ciudad del Carmen, los trabajadores pagan hasta 15 mil pesos para poder subir a laborar a las plataformas petroleras en el mar.

Habló de pagos por 160 mil pesos por recibir una ficha de trabajo.

La nueva política al frente del Sindicato Petrolero será de respeto a los derechos humanos y al empoderamiento de la clase trabajadora.

Demandó que el proceso electoral del sindicato petrolero se lleve a cabo en medio de un ambiente de paz y sin violencia.

En cuanto al sistema del sufragio manifestó no estar de acuerdo con que las votaciones sean a mano alzada porque los líderes sindicales acosan a los compañeros.

"Queremos que el voto sea libre y secreto".

Anunció que la votación que recibirá el Movimiento de Transformación Petrolera que la apoya será "aplastante".

No obstante dijo que no se confían por que si no hay condiciones, impugnarán el proceso electoral.

Es un un fantasma Moisés Balderas en la Sección 36". Jesús Muñoz, candidato a secretario general del sindicato petrolero.