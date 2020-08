Es dinamita

El video de BTS "Dynamite" se convirtió en el estreno con mayor número de vistas en YouTube.

Al cierre de edición, el video tenía más de 87.2 millones de reproducciones, lo que lo lo acreditaba como el video con más reproducciones en sus primeras 24 horas.

Apenas en junio, el grupo Blackpink había conseguido el récord de 86.3 millones de reproducciones en su primer día de lanzamiento con "How You Like That".

La premier de "Dynamite" fue alcanzó los 3 millones de audiencia en vivo durante su estreno, el doble de vista por alrededor del doble de audiencia en vivo que el tema de Blackpink, que mantenía la hazaña.

El tema es el primer tema completamente en inglés de la agrupación de BTS.

En abril de 2019, la banda coreana de K-Pop ya había conseguido el récord de mayor número de vistas en las primeras 24 horas con "Boy With Luv", a dueto con Halsey.