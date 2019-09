Es declarado inocente a un agente acusado de agresión

Edinburg, Tx.- Un agente de la Patrulla Fronteriza, que fue arrestado el año pasado y acusado de agresión sexual, en agravio de su pareja sentimental, fue declarado inocente de los cargos que se le imputaban, según información de las autoridades.

Alejandro Pérez, residente de la comunidad de Edinburg fue acusado de agredir sexualmente a su novia en junio de 2013. Sin embargo, la mujer no informó el incidente hasta noviembre de 2017.

La mujer informó a la policía que Pérez se volvió "sexualmente agresivo hacia ella" mientras estaban teniendo sexo consensuado en la residencia del sospechoso, según la denuncia interpuesta por la quejosa.

En sus alegatos, la ex pareja de Pérez destaca que ella le dijo que no estaba de acuerdo con seguir teniendo sexo, pero destaca que su entonces novio no le hizo caso y continuó.

La mujer también afirmó que "Alejandro luego admitió haberla violado, a través de un mensaje de texto que le mandó, pero que él le pidió que no lo denunciara porque podría perder su trabajo". Finalmente el oficial fue declarado inocente de los cargos interpuestos en su contra.