¡Es de Reynosa para el mundo!

El futbolista reynosense Alfonso "Poncho" González gritó a los cuatro vientos el valioso gol que marcó este sábado en el Mundial de Clubes 2019, en el partido en que los Rayados del Monterrey vencieron en tanda de penales (4-3) al campeón asiático Al Hilal para quedarse con el tercer lugar de este certamen internacional disputado en Qatar.

El mediocampista tamaulipeco hizo el 1-1 al minuto 54 con un gran remate de cabeza, luego participó en el segundo tanto del conjunto regio, el duelo terminó igualado 2-2 en tiempo regular por lo que se definió desde los once pasos.

Sin duda que este 2019 ha sido un año complicado para el jugador oriundo de Reynosa, quien una vez más mostró temple para sobreponerse a las adversidades. Las lesiones no lo soltaban, el ex técnico (Diego Alonso) no lo tomaba en cuenta, comió banca en un equipo plagado de estrellas y aguantó la presión en el plantel más caro del futbol mexicano.

Pero el "Ponchito" nunca baja los brazos y con la llegada de Mohamed volvió a sonreír en la cancha.

González recibió su medalla de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pero la cosa no termina ahí, "Ponchito" podría cerrar el año con broche de oro si logran vencer al América en la final de la Liga Mx.