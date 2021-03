Es congruente con su estilo de vida

Preocupado por la salud y hábitos alimenticios de niños, jóvenes y adultos de México y Latinoamérica, Marco Antonio Regil lanzó "80/20 Plants", una plataforma que acompaña a la gente a mejorar su alimentación.

La web y la aplicación, disponible en tiendas virtuales, incluye programas personalizados, tips nutricionales y respaldo de nutriólogos.

"Sabemos que tenemos una enorme epidemia, así como el coronavirus, también la otra epidemia silenciosa que es la obesidad, donde la mayor parte de los niños mexicanos y latinos están creciendo con sobrepeso y, además, la diabetes tipo 2 parece como un catarro, todo mundo la está adquiriendo.

CREA APLICACIÓN

"Es por eso que decidimos crear esta aplicación, la cual te enseña un estilo más sano de alimentación al paso y nivel que tú quieras. Se llama así porque es el 80 por ciento basada en alimentos integrales basados en plantas, es decir, alimentos enteros que son los más baratos: frijoles, garbanzos, lentejas, arroz integral, espinaca y el otro 20 serán tus antojos, las fiestas, la comida del fin de semana o comer lo que quieras", afirmó Regil en entrevista.

Lejos de que su intención sea que la gente se vuelva vegana, estilo de vida que adoptó desde hace 13 años, el conductor busca mejorar la calidad de vida de la gente. "Antes de llevar una dieta basada en plantas, yo, en 1997, cuando hicimos Atínale al Precio por primera vez, tenía gastritis, esofagitis y colitis nivel 3. Por fuera me veía a todo dar, estaba marcado, tenía músculos, iba al gimnasio, pero por dentro estaba destrozado.

"Me sugirieron aprender a cambiar mi estilo de vida, mi mentalidad, emociones. Yo llevaba una dieta súper carnívora, comía mucho pescado, atún y no comía frutas ni fibra. No hice caso, me dieron medicamentos, me hicieron una cirugía en el estómago, llegué a tener hemorroides y me operaron, me dijeron que tenía enfermedades de un hombre de 50 cuando tenía 27", comentó.

Años después, Regil, consciente del sufrimiento de los animales cambió su alimentación; ahora lo agradece ya que su vida se transformó drásticamente: su sistema digestivo es mucho más ágil, cuenta con mayor energía física y sexual, no tiene problemas gástricos ni de colon.