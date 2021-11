Es Conchita Martínez luz y guía de Muguruza

Conchita Martínez habrá dejado las canchas, pero sigue viviendo con intensidad el tenis de alta competencia.

Alejada de los torneos desde 2006, la española, ganadora de Wimbledon en 1994, entrena a Garbiñe Muguruza mientras se adapta a los retos que encara la WTA debido al Covid-19, que vivió en carne propia.

"No extraño mucho (jugar), mi época ya pasó, fueron 18 años de carrera, viví muchas épocas y muchos cambios de jugadoras, nunca me he desvinculado del tenis, en seguida estuve en televisión (como comentarista) o entrenando a jugadoras. He sido directora de un torneo en Andalucía, he pasado muchas facetas y no lo hecho de menos", expresó Conchita a Grupo REFORMA.

"Es diferente, es una de sanción distinta, quizá más nervios como entrenadora".

La edición 2021 del AKRON WTA Finals cuenta con dos tenistas españolas en singles: Muguruza y Paula Badosa, lo que no ocurría desde que Conchita y Arantxa Sánchez Vicario compitieron en 2000.

Un duro episodio fue cuando en febrero de este año Conchita se contagió de Covid-19.

"Fue difícil, me tocó en Doha y llegué con una PCR negativa, me hicieron una en el aeropuerto y en la siguiente di positiva. Fueron 15 o 16 noches, lo peor es estar sola en un hotel lejos de la casa", recuerda.

Martínez confía en que las Finales de WTA sea un torneo que en México ayude a impulsar el deporte blanco.