Es Cien Caras rudo por naturaleza

Desde su debut en 1974 hasta 1984, el mayor de Los Dinamita militó como científico, pero su transformación como rufián fue detonada por uno de sus más grandes rivales, el Rayo de Jalisco Jr.

"Primero éramos pareja, y un día que estábamos luchando él agarró a uno de los rivales para que lo golpeara, y al tirar el golpe, tiró el golpe, se le suelta el rival, esquiva el golpe y le pego al Rayo, entonces la gente se empezó a meter conmigo. Pues vi que yo estaba (en el bando) equivocado, dije mejor voy a ser rudo, ahí fue el momento en que quise cambiar", relató Carmelo Reyes.

Sin embargo, en las funciones de luchas, Cien Caras seguía como técnico, lo cual lo incomodaba, razón por la que siempre terminaba peleado con sus compañeros.

"Después ya no me equivocaba, golpeaba a propósito a mis compañeros porque la Empresa (de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre) no me cambiaba, y así estuve un año, hasta que por fin me cambiaron. Parece algo increíble que como rudo tuve mayor aceptación, nos fue bien como rudos, la gente nos quiso así de malos", contó Reyes.