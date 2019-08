¡Es capitán con o sin gafete!

Antonio Arreguín no sabe si seguirá portando el simbólico gafete, pero asegura que con o sin el, continuará siendo un capitán en el Atlético Reynosa. El zaguero central ha sido un buen líder durante los últimos torneos pero sabe que con la llegada de un nuevo director técnico hay cosas que pueden cambiar.

"No es algo que me quita el sueño realmente porque no necesito de un gafete para ser el jugador que soy, siento que soy un tipo líder que siempre te va a estar hablando a pesar de que no tenga ese gafete, pero si se me da pues que bueno, creo que vengo haciendo las cosas bien desde hace dos años siendo el capitán", comentó el futbolista oriundo de Manzanillo, Colima.

Aunque fue uno de los jugadores con más minutos el torneo pasado, la titularidad tampoco está garantizada.

"Uno se juega el trabajo día a día y más con un nuevo cuerpo técnico que traen nuevas ideas, el lugar todos lo tenemos que ganar pero en la cancha, el equipo se reforzó defensivamente muy bien, somos varios centrales y hay de donde elegir, él (Gastón) sabrá quienes inician el torneo", indicó el defensor central.

Poco a poco Gastón Obledo le está imprimiendo su sello al equipo y "Toño" se siente muy a gusto con ese nuevo sistema.

"El sistema que manejamos con Gastón desde la manera de presionar y de encarar al rival nos beneficia a la defensa porque el balón nos llega poco", explicó.

Hasta el momento se ha entendido muy bien con el refuerzo Abdiel Agüero y todo indica que serán la mancuerna titular.

"Muy bien porque él me ayuda a comprender más la idea de Gastón, lo conoce desde tiempo atrás, es su hombre de confianza y para mi es mucho mejor tenerlo al lado, es muy buen tipo y me siento muy a gusto con Abdiel", afirmó.

El torneo pasado el Atlético Reynosa fue la segunda mejor defensa de toda la Liga Premier.

"Si es un reto, estos últimos dos años nos ha tocado ser la mejor defensa del grupo de forma consecutiva y eso habla bien del trabajo que hacemos en equipo que en la zona baja es muy sólido, no me gusta comparar pero lo que conseguimos el torneo pasado dejó la vara muy alta y el objetivo es mejorarlo", comentó.

Restan 12 días para el arranque de la Temporada 2019-2020 Arreguín confía en que el equipo mostrará una buena cara desde la jornada 1.

"Hay que afinar detalles, creo que el equipo puede llegar muy bien por como se está trabajando en el día a día, vamos entendiendo la idea cada vez más y nos estamos acoplando al sistema de Gastón", finalizó