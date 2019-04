¡ES BICAMPEÓN!

Joel Rodríguez puso una vez más en alto el nombre de Tamaulipas y de México tras convertirse en Bicampeón del "IAU50K European Championships 2019", que se llevó a cabo en Belvès, Francia. Por segundo año consecutivo el ultramaratonista reynosense fue el primero en cruzar la meta en esta competencia de 50 kilómetros de gran nivel, que le sirvió de fogueo de cara al Campeonato Mundial de 50K que se llevará a cabo en Brasov, Rumanía el 1 de septiembre.

"Súper Joel" registró el mejor tiempo con 03:56:18 horas, seguido por los franceses Jean-Louis Gasnot 04:05:06 y Raphael Martinez 04:05:07.

Rodríguez fue el único mexicano en esta competencia en la que participaron 125 atletas de primera línea, en su mayoría europeos.

"Estoy muy feliz, ha sido un trabajo muy arduo para llegar a esto, de hecho hoy en momentos donde sentía que las piernas ya no querían dar, empezaba a recordar todos los entrenamientos en Reynosa, allá en el Viaducto y Carretera a San Fernando donde acababa casi llorando, la gente de acá (Francia) en el arco de sañida le agregó más presión ya que todos me decían que tenía que ganar de nuevo, cambiaron un poco la ruta y por eso fue más complicado que el año pasado, al final pura felicidad, todos los franceses pidiendome fotos y autografos, me llevo otra gran experiencia", comentó vía telefónica para EL MAÑANA.

Para conseguor estos logros Joel nunca ha estado solo y por eso no dudó en agradecer a su equipo.

"En primer lugar a mi familia, mis padres siempre han estado conmigo, agradecer mucho el apoyo que me dio Antonio López ha sido clave en mi preparación, a cada uno de mis patrocinadores que siguen confiando en mi persona, al INDE por su respaldo y a los medios de comunicación que siempre han estado al pendiente de mi carrera deportiva, hace 12 años me hiciste una entrevista en El Mañana y hasta la fecha", expresó el campeón.

Entérate

> Es la segunda carrera que Joel gana en este 2019, en febrero conquistó los 50 kilómetros del "Orange Curtain Long Beach CA 2019" que le dio el boleto al Mundial. La agenda sigue activa ya que el 31 de julio correrá el Panamericano de los 100 kilómetros en Brasil.