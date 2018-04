´Es anticonstitucional lo de mochar manos´

Cd. Victoria, Tam.- Mutilar a quienes cometan el delito de robo u otorgar una amnistía a los delincuentes son propuestas con pocas posibilidades de llegar a implementarse, según el pastor de la Iglesia Cristiana y Evangélica "Luz para las Naciones", Luis Armando González Isas, quien hizo un llamado a los ciudadanos para razonar su voto el primero de julio.

"Es importantísimo que la gente conozca las propuestas de cada candidato, es muy propicio lo que hoy estamos viendo en los debates", no obstante reprobó la propuesta del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón ´el Bronco´ de cortarle las manos a los ladrones, "creo que no debió de haber dicho eso, Dios nos libre si él llegara a ser presidente, cuánto manco no habría", además calificó esa propuesta como anticonsitucional.

En cuanto a la propuesta del candidato de la coalición ´Juntos haremos Historia´, Andrés Manuel López Obrador, sobre conceder una Amnistía a los delincuentes, la cual permitiría la anulación retrospectiva de la responsabilidad de un delito sin el indulto penal, comentó: "creo que como presidente necesitamos mejor la mano dura, sobre todo que se haga valer los derechos de cada ciudadanos mexicano", en cuanto al resto del debate consideró que abundaron los ataques y faltaron las propuestas.

Confió en que para el segundo debate presidencial sean presentadas más propuestas y los candidatos se abstengan de atacar entre sí, "el pueblo mexicano no nos merecemos eso, necesitamos un debate donde se den a conocer las distintas propuestas de cada candidato, sin embargo este primer round fueron muchas acusaciones", sobre las propuestas el representante de la iglesia cristiana pidió a los candidatos que estas sean realistas.

"Como ha pasado últimamente con nuestro presidente que nos ha quedado mal, él propuso muchas cosas, bajar la gasolina, hacer una serie de cosas, y nosotros nos quedamos con la expectativa de que en su sexenio iba a bajar la gasolina y al contrario subió", por estas razones el pastor González Isas consideró que el pueblo mexicano había perdido su ingenuidad para creer en promesas de campaña.