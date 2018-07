´ES ALMEYDA EL INDICADO PARA DIRIGIR AL TRICOLOR´

Para Jorge Campos, el indicado para dirigir a la Selección Nacional es Matías Almeyda, pero... "como yo no decido, pa´ qué me preguntan". El ex portero impartió una clínica a algunos niños en La Plaza Roja, donde señaló que el mal del futbol mexicano no es por culpa de los jugadores, sino por los directivos.

"Veo bien a Almeyda, se ganó el respeto de todos los mexicanos, de todos nosotros. Al final te podría dar mil nombres, pero no me van a hacer caso".