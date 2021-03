Es Alison González promesa mundial

"Me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas bien, pero que no puedo relajarme. Realmente esto es un premio a todo lo que estoy haciendo, sobre todo a impulsarme y ser aún mejor, hay muchas cosas que trabajar para pensar en siempre ir por más.

"Es algo motivante a mi edad e inspirador en lo personal. Pero sí, enfocarme en todo lo que estoy haciendo y darme cuenta que estoy en el ojo de todos; ser un ejemplo y comportarme como tal", comentó Alison a GOAL.

La atacante, de 19 años de edad, es actualmente la sublíder de goleo del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil, con 12 anotaciones, y llegó al Atlas en el Clausura 2019, después de un par de temporadas con Tigres.

Desde su debut, González ha jugado 96 partidos en la Liga Femenil, 71 con el Atlas, 25 con Tigres. Como goleadora, registra 58 anotaciones, 47 con las Rojinegras, y 11 con las regias.

"Creo que la humildad que me ha inculcado mi familia (ha sido importante), el estar cerca de mis compañeras, me siento muy privilegiada, todo a mi alrededor es muy tranquilo, eso es lo que me ha ayudado a mi crecimiento.

"Mis objetivos a corto plazo es consolidarme en Atlas, buscar el campeonato de goleo, y qué mejor que ser campeonas de Liga. A mediano plazo terminar la escuela y entrar a lo que quiero estudiar que es arquitectura; y salir a jugar a Europa que es uno de mis mayores sueños y mantenerme en Selección Nacional", agregó González.