Es 2020 un año perdido

Muy seguramente más que otras veces los patrones tendrán problemas para el pago de aguinaldos o bonos navideños, ya que sus empresas estuvieron cerradas prácticamente todo el año Abel Morón Guzmán, Canaco Matamoros

Matamoros, Tam.- El comercio organizado en esta ciudad fronteriza estima que en este año ya no habrá recuperación económica, menos al seguir quedándose en la Fase I como se determinó por parte de las autoridades.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), Abel Morón Guzmán, señaló que este 2020 ya se perdió por completo, incluso ni con el Buen Fin se contempla un repunte favorable para este sector económico.

Afirmó que "una vez que se declare a Matamoros en Fase II no habrá la oportunidad de poderse recuperar, mientras tanto el 20 por ciento de los comercios que se mantienen cerrados, así se quedarán, ya no volverán abrir".

Manifestó que salvo rubros muy específicos que tienen que ver con la salud y fueron considerados esenciales desde el inicio de la pandemia, "a la mayoría de los negocios no les alcanzará el tiempo para levantarse, casi el 20 por ciento de los formales cerrarán sus puertas ante una quiebra necesaria y el empleo verá una baja histórica que se reflejará al cierre del año".

Resaltó que "no se auguran buenas ventas para el último trimestre del 2020, incluyendo las festividades navideñas que son el periodo anual de mayor actividad comercial", las cuales dijo "serán este año muy tristes en cuanto a ventas; ya que la gente no tendrá dinero y muy seguramente más que otras veces los patrones tendrán problemas para el pago de aguinaldos o bonos navideños, ya que sus empresas estuvieron cerradas prácticamente todo el año".

Comentó que para el cierre del 2020, de acuerdo a datos del IMSS en diciembre de 2019 había 5034 patrones registrados y para julio había 4,626, casi 500 patrones perdidos, estimándose que para el cierre del año esta cifra podría rondar los 1000; es decir casi un 20 por ciento de las empresas formales perdidas con una declive en el mejor de los casos de 15 mil empleos, solo un 10 por ciento de los que cotizan ante el IMSS; siendo esto en un contexto muy conservador pero también devastador para el desarrolló económico, dijo.

Arroja mayor crisis y desempleo: ARCIM

Por Erik Huerta

Tampico, Tam. - Al no pasar la zona conurbada a la Fase II de la contingencia sanitaria, generará más crisis y cierre de negocios, además de desempleo. La presidenta de la Asociación de Comerciantes e Industriales Mexicanos (ARCIM) María Dolores Martínez Cáñez, dijo que en la actualidad ya un 20 por ciento de los negocios adscritos al organismo han cerrado debido a la severa crisis que padecían.

"La situación está complicada para los comerciantes, pues esperábamos que se abrieran más los horarios porque no ha sido suficiente, ahorita hasta las cinco de la tarde trabajamos y hasta los sábados... Los no esenciales, los domingos no", señaló.