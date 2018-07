Error humano causa desplome en Artz

Aunque se están llevando a cabo las investigaciones, el Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, consideró evidente que el derrumbe parcial del centro comercial Artz Pedregal fue por error humano.

"Aquí existió un error humano, no lo hago como ninguna instancia de ataque o denostación, pero al no ser un tema de la naturaleza, al no ser un tema controlado ni provocado según nos mencionan, fue un error, tenemos que saber de quién fue ese error", adelantó el funcionario.

Hasta el momento, peritos han determinado que hubo fallos en la construcción de la plaza, pues el daño -que ocurrió en la estructura nororiente (fachada B) y el llamado pasillo cantilivier- podría explicarse por sobrepeso en la terraza del último nivel.

Amieva explicó que seguirán integrándose todos los permisos y licencias que se hayan otorgado, con particular atención a la terraza colapsada, para corroborar su existencia en los planos y autorizaciones que se presenten.

"Hemos pedido que se citen a las personas que aparecen como responsables en las placas informativas que siempre se fijan en las construcciones. Qué estamos haciendo ahorita, coordinando la instalación de un tapial sobre las laterales del Periférico", explicó.

REFORMA publicó este sábado que hace apenas cuatro meses los encargados de garantizar que el centro comercial cumpliera con la normatividad en materia de construcciones aseguraron que el inmueble era seguro.

Se trata del Director Responsable de Obra, José Alfonso Pérez Cortés, y el Corresponsable de Seguridad Estructural, Charbel Gómez Ruiz, quienes iniciaron el trámite de Aviso de Terminación Parcial a principios de marzo.

Actualmente, la Secretaría de Protección Civil levanta un tapial alrededor de la zona siniestrada, previo a la entrada de maquinaria pesada para levantar el material colapsado que actualmente bloquea la vialidad lateral del Periférico, que podría quedar liberada el próximo lunes.

"La responsabilidad siempre es personal, vamos a ver la intervención de las personas en lo específico y la primera parte es las autorizaciones y las licencias, el representante legal manifestó contar con ello y vamos a ver", expresó el funcionario.