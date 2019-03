Erogarán 18 mdp para pago a ETC

"No es que se estén violentando las reglas de operación, mientras no tengas un recurso para pagar no puedes pagar, el Estado no puede hacerle frente porque es un dinero que no está presupuestado". Mario Gómez Monroy, encargado de Despacho de la SET.

Cd. Victoria, Tam.

El lunes se estarán recibiendo los recursos para el pago de horas extra de cinco mil 500 maestros participantes en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, con el cual, la Secretaría de Educación de Tamaulipas se pondrá al día con ese pago luego que el Gobierno de la República dejó de asignar recursos para este programa.

Lo anterior lo manifestó el encargado de Despacho de la SET, Mario Gómez Monroy, "el lunes nos estaría llegando el recurso de tiempo completo para pagarle a los cinco mil 500 maestros la quincena anterior que se les debe y la actual, estaremos pagando el martes y ya estarían regularizadas las nóminas de tiempo completo".

En total serán 18 millones de pesos por todo el mes, es decir, 9 millones por quincena, esta retribución consiste en el pago de las horas extra que consta de las 8 horas de tiempo corrido para Escuelas de Tiempo Completo contra las 5 del horario normal de clases, "el programa depende de la Unidad Ejecutiva, ellos ven la cuestión de la aplicación del programa, pero la aplicación de este es responsabilidad de la subsecretaría de Administración".

"En el caso de las escuelas de Tiempo Completo el Estado ha estado asumiendo el pago, pero desde la semana pasada informamos que como la ministración estaba en camino, íbamos a pagar las dos quincenas juntas y es lo que vamos a hacer", el funcionario añadió que el Estado ha estado asumiendo el pago con recursos propios.

"No es que se estén violentando las reglas de operación, mientras no tengas un recurso para pagar no puedes pagar, el Estado no puede hacerle frente porque es un dinero que no está presupuestado, por ejemplo en la quincena pasada que pagamos no hay manera de recuperar este recurso", fue el pasado siete de marzo cuando docentes de las escuelas de Tiempo Completo en esta capital decidieron dejar de prestar sus servicios en las horas adicionales mientras no se les asegurara que dicho programa tendría continuidad.