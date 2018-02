Ernesto D'Alessio recibe propuesta de partido político

Así como su personaje de Miguel de Cervantes se enfrenta por lo que cree correcto en la puesta en escena "El Hombre de la Mancha", Ernesto D'Alessio explica que sigue en su día a día esa búsqueda del bien en todos los ámbitos.



El actor y cantante comparte cómo desde temprana edad supo el rumbo y los ideales que deseaba seguir.



"Mis papás no tuvieron un matrimonio que funcionó, no los juzgo, los amo y siempre los he respetado, pero yo sí soñaba con tener una familia y que dentro del seno familiar yo fuera un formador de líderes", relata.



"Que mis hijos puedan ser de buena influencia en una sociedad, si se puede en un gobierno qué bueno, pero al menos en su entorno".



D'Alessio ve en este rasgo de su personalidad una posibilidad de romper con el paradigma alrededor de los políticos ahora que recibió la propuesta de integrarse a un partido:



"Me quiere postular el Partido Encuentro Social como plurinominal, como diputado federal. No es un hecho todavía, hay muchas cosas que yo me tengo que plantear y que seguramente el partido me tiene que plantear a mí", comenta en entrevista.



"Amo a mi familia, a mi país como cualquier ciudadano y no tendría yo mayor privilegio en mi vida que poder servir a mi país pero hacerlo de manera honesta y honrada".



El artista aclara que no ha tomado la decisión de integrarse al partido puesto que primero necesita darles a conocer sus posturas y creencias. Aunque no es un hecho, en las redes como Facebook y Twitter ya se ha encontrado con respuestas ambivalentes que defienden o atacan la propuesta.



"Mi público cree que pudiera tener un buen desempeño al menos en el tema de no ser deshonesto, de que yo pudiera comenzar una nueva generación de políticos que no estamos viciados y que no tenemos mañas".



"También puede existir el otro punto de vista en donde la gente pueda pensar que como no soy un perito en leyes quizás no pueda tener un buen desempeño como un diputado, que lo que tiene que hacer es representar a la sociedad llevando leyes que puedan mejorar la vida de nuestra nación, de nuestra sociedad".



Será en los próximos días que el actor dé a conocer si se integra a dicho partido; D'Alessio aclara que de ganar un puesto buscaría mantener la postura con la que hasta la fecha rige su vida.



"Yo no sé pasar el sombrero, no sé darle chamba a mis amigos nada más. Soy transparente, soy honesto, no sé robar. Desde los 17 años trabajo, no necesito dinero, no tengo que ir a calentar una banca del Honorable Congreso de la Unión, que de honorable pondría entre comillas", explica.