Ernesto D'Alessio no dejará escenarios aun que gane cargo político

Agradecido con su público por seguirlo durante 16 años de carrera actoral, Ernesto D'Alessio no dejará los escenarios ni aunque gane el cargo público al que aspira.



El actor es candidato a diputado federal plurinominal y, aunque de ser electo le dedicaría la mayoría de su tiempo a sus deberes políticos, no dejaría de buscar papeles que le hagan sentirse satisfecho.

"Tiene tiempo que estoy trabajando en esta nueva etapa de mi vida que se me abre con el Partido Encuentro Social, lo que es algo muy complicado, muy complejo, con mucha responsabilidad, a la cual le voy a dedicar muchísimo tiempo", dijo D'Alessio, quien celebra su trayectoria artística en la obra La Dama de Negro, que presentará mañana en el Auditorio Luis Elizondo.



"No me va a mantener completamente alejado de los escenarios, porque sí se pueden mezclar los trabajos, pero de llegar le dedicaría más mi tiempo a lo legislativo".



El actor aseguró que a lo largo de los años se ha sentido cobijado por el público y por los personajes a los que representó, pero dijo que tiene firmes intenciones de trabajar, las cuales son respetadas por su familia, incluida su madre, Lupita D'Alessio.



"Mi familia me apoya y no se mete, aunque tienen sus propios postulados políticos, muy respetables. Para ellos no dejo de ser el hermano, el hijo", señaló, al tiempo que advirtió que jamás pediría a su madre que apoye su campaña con spots políticos.



D'Alessio recibió hace días un reconocimiento por sus años de carrera de manos de su compañero de elenco, Alejandro Tomassi.



"Jamás imaginé que iba a representar personajes tan entrañables en el teatro. Para mí ha sido una carrera exitosa, yo me siento contento y lo que siempre me estoy preguntando es qué voy a hacer después para seguir creciendo", expresó.