Ernesto Cordero declina invitación de RSP para ser candidato a diputado plurinominal

Ernesto Cordero no aceptó la candidatura a diputado por la vía plurinominal que le ofreció el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), dirigido por Fernando González, yerno de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

A través de una carta que difundió en redes sociales, el exsenador y secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Felipe Calderón, señaló: "Después de hacer una serie de consideraciones y tras un proceso de reflexión, he decidido no aceptar esta candidatura, dado que me encuentro dedicado a mis actividades profesionales en el sector privado".