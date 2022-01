- Erika Buenfil tiene Covid; promueve pruebas de antígenos

La actriz Erika Buenfil disminuyó su presencia en redes sociales los últimos días porque salió positiva a Covid-19, según confirmó ella misma en Instagram y TikTok.



"He estado desaparecida de las redes porque resulta que di positivo a Covid. Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos", confirmó la actriz en un video.