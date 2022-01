Erika Buenfil tiene Covid; promueve pruebas de antígenos

"He estado desaparecida de las redes porque resulta que di positivo a Covid. Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos", confirmó la actriz en un video.

"Esto está difícil; sí es verdad, hay que vacunarse, hay que cuidarse. Hay que respetar la sana distancia porque esto volvió fuerte. Gracias a Dios a los que estamos vacunados no nos pegó fuerte".