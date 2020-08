Érika Buenfil explota contra Pepillo Origel y Martha Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO

En entrevista con "Fernanda Talks Home" Buenfil lamentó que Pepillo y Marta se refirieran a su hijo como "el Zedillito", haciendo referencia al padre biológico de Nicolás: Ernesto Zedillo Jr.

"Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio, no es para que esta señora hable de él despectivamente. Tú puedes decirme qué ridícula, o qué bien del TikTok, pero mi hijo se llama nicolás Buenfil, punto".

Visiblemente molesta, la actriz de 56 años expresó que bastante trabajo le ha costado sacar sola adelante a su hijo Nicolás, por lo que no está dispuesta a pasar por alto este tipo de comentarios.

"Eso fue lo que a mí me dolió porque a mí me ha costado un chingo sacar adelante esta criatura y que no me la toquen, ni él ni nadie, por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar, punto, no tengo nada que perdonar", expresó.

Buefil le aconsejó a Juan José Origel que refleccionara y que pensara las cosas antes de hablar.

"Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chinchona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo ni cómo".

La actriz aseguró no tener problemas con las críticas sobre su participación en TikTok, pues está consciente que se expone a todo tipo de comentarios, pero puntualizó que una cosa es eso, y otra es meterse con su hijo, que fue quien la animó a sumarse a TikTok.

"Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pedo, no de ellos y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que (Pepillo) era mi amigo, y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, pero no", lamentó.

Pepillo Origel ha comentado con Martha Figueroa que los TikToks de Érika Buenfil ya lo tienen "harto", que es "mucha payasada". Buenfil dijo que esas críticas la tienen sin cuidado, ya que 8 millones de seguidores la respaldan.

"Yo tengo a 8 millones de seguidores que me quieren, punto, es un chorro de gente, y se le fueron encima, porque también quieren a mi hijo".