¿Eres cliente de Citibanamex? Esto implica para ti su venta

El director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex , Alberto Gómez Alcalá, informó que las operaciones de su banca no se verán afectada tras intención de venta de su marca Banamex. Informaron que las sucursales no cerrarán ni se dejarán de emitir tarjetas, por lo que las personas deben continuar pagando sus créditos u podrán abrir nuevas cuentas.

Además, Alejandro Rodríguez Magaña, académico de la Universidad Panamericana (UP) y experto en finanzas, indicó que si bien al momento no representa un problema o cambios para los clientes actuales de la banca, será hasta que surja un comprador cuando se definan las reglas con las cuales se van a hacer las nuevas operaciones. "Podría interpretar que los clientes no tendrán un cambio mientras no haya un comprador, en el momento en el que surja un comprador de lo que es Banamex", dijo el experto. "En ese momento se definirán las reglas para esos clientes que son los que tienen un crédito hipotecario, un seguro, su Afore, operaciones de bolsa, prácticamente eso, crédito de pequeñas y medianas empresas". Añadió que el nuevo dueño podría cambiar el nombre del banco y las tarjetas, entre otros aspectos, si lo ve necesario.

Enfatizaron que los clientes pueden estar tranquilos, ya que sus operaciones están protegidas y cubiertas por las leyes mexicanas y que la venta de esta institución va a llevar varios meses. Destacó que la venta de Banamex, una de las instituciones más importantes del País, da la oportunidad a otras bancas extranjeras de ingresar a México, como las brasileñas, o que las instituciones locales puedan crecer.