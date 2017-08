"Era lógico que suspenderían contratos", asegura Julión

Cd. de México.- Julión Álvarez dijo que veía venir la cancelación de contratos, o la suspensión de los mismos, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyera en su lista de personas con nexos con el narcotráfico. Sin embargo, el cantante asegura sentirse tranquilo, sin temor a nada.



"Sigo con la misma tranquilidad, con la misma seguridad de lo que yo he sido, de cómo he hecho mis cosas y me siento contento de poder tener la cabeza y la paciencia suficiente para caminar, y dejarme guiar por quien sí sabe del tema.



"Las negociaciones entre cualquier empresa americana y un servidor, y con cualquier persona que esté en esa lista, no es posible, entonces, era lógico que en su momento nos iban a ir descartando contratos o suspendiendo, hay muchas cosas que aclarar, entonces todo lo que sé y que puedo platicar es que es algo que va por reglas y nos acatamos, ni nos molestamos ni nos vamos a desesperar", dijo el cantante minutos antes de presentarse en un palenque en San Luis Potosí el sábado.



En una breve conferencia, Julión garantizó que seguirá con sus compromisos de trabajo en el País, y son los abogados los que se encargan de asesorarlo en cuestiones financieras.



"Gracias a Dios nos están dando la oportunidad de cumplir con los compromisos y las cuestiones de pago están a lo que me digan.



"En México y sudamérica no tengo prohibido dejar de trabajar, puedo seguir trabajando y haciendo mis cosas, hay sistemas y maneras en las que se puede. Las cuestiones de pagos, no puedo recibir los pagos en las cuentas por que a lo mejor están bloqueadas pero si hay una manera de como hacerlo y cómo salir adelante, además tenemos que buscar esa manera en la que podamos seguir caminando porque somos muchos los que dependemos de este trabajo".



Las redes sociales de Julión Álvarez y el futbolista Rafa Márquez fueron cerradas semanas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los ligara a una red de prestanombres asociada con el narco.



Por estar sujeto a investigación en Estados Unidos y México, Julión quedó fuera del La Voz Kids programa que se renovará con nuevos coaches.