"Era un buen amigo mío": John Lydon lamenta la muerte de Keith Flint

Cd. de México.

El otrora integrante de los Sex Pistols, John Lydon, es uno de los músicos que más ha lamentado la pérdida de Keith Flint.



Hace apenas un par de días se reveló que el carismático miembro de The Prodigy había sido hallado sin vida en su casa en Inglaterra.



"Mi corazón está roto. Era un buen amigo mío", comentó Lydon, quien además señaló que Flint había padecido de cierto abandono.



"Nadie lo quería, lo abandonaron y se destruyó. ¿Por qué tanta gente de la industria se queda sola? Vengan y hablen conmigo. Lo que ustedes deben entender es que ya no nos estamos cuidando. Si te sientes solo, ven a hablar conmigo, ¿está bien? No necesitamos morir", agregó el artista, según reportó TMZ.



Lydon fue una influencia de Flint, tanto en su manera de actuar como en su vestimenta.