CIUDAD DE MÉXICO

Algunos padres de familia y niños, los cuales pese a extrañar asistir a las aulas se dicen listos para esta nueva modalidad de clases.

Como Javier, quien tiene once años y cursa la primaria, dice que aunque no le gusta está nueva modalidad de enseñanza en casa, pues dice extrañar a sus compañeros y el recreo, se siente contento de retomar clases.

"No me gusta la enseñanza en casa, era mejor en la escuela, podía jugar con mis amigos en el recreo y aprendía más, pues podía preguntarle a mi maestra, pero me siento contento de que haya las clases", dice tímidamente Javier.

El niño menciona que desde que comenzó a tener clases en casa de no ha visto ni a sus compañeros ni a su maestra ya que su evaluación sólo se dio por medio de tareas y una revisión final.

Contrario a él, Andrea Paola, su prima y quien estudia la primara en una escuela particular, sí ha tenido contacto con sus compañeros y profesora, "extraño la escuela por el espacio y por jugar con mis compañeros, pese a que yo sí los veo en línea a ellos y a mi maestra para las asesorías, extraño mucho la escuela", dice.

Aún con ello, los dos se dicen listos para este nuevo ciclo escolar el cual será a distancia y con transmisiones por televisión abierta.

Del otro lado de la Alameda, sentada apaciblemente se encuentra la señora María, quien está con Joseph, su nieto, quien tiene siete años y cursa la primaria, él nos dice que está feliz del regreso a la escuela, aunque sea sólo por televisión, "me siento contento, aunque extraño ir la escuela y jugar con mis compañeros, en la casa no los puedo ver".

La señora María quien cuidará a su nieto durante las transmisiones ya que la madre del niño labora, dice que ya saben los horarios en televisión del grado escolar, aún con ello, la mamá de Joseth recibe asesorías vía mail de su maestra, algo que refuerza sus conocimientos.

"Nosotros ya sabemos el canal en donde darán la clases para ayudarle a Joseph, mi nieto es muy inteligente, sacó diez en todas sus materias, pero eso es porque su mamá cuando tiene tiempo hacen repaso, ya que su maestra le da asesorías vía mail y con eso reforzamos que el niño tenga todo el conocimiento", dice orgullosa la señora María.

Esa misma situación pasará Daniela, madre de Yamsa, una niña de cuatro años que cursa el segundo de preprimaria y que al preguntarle cómo se siente de volver a tener clases, con una gran sonrisa dice que está feliz.

Daniela es madre soltera, trabaja por las noches, sin embargo ya sabe los horarios de clase de su hija y cada día dedica dos horas a la enseñanza de Yamsa, "es difícil la situación, pero es necesario para que los niños no se vayan a contagiar de Covid. Aunque se aburren en casa todo el día es mejor. Yo trato de estar dos horas darías con mi hija, es duro, pero quiero que aprenda lo más que pueda".

Ayer domingo, la plaza Mesones en el Centro Histórico de la Ciudad de México no abrió sus puertas en el último día de vacaciones, sin embargo, algunos ambulantes atendieron a los padres de familia que hicieron compras de última hora, lo que ocasionó, en algunos puntos de la calle, aglutinamiento de personas.

Cómo el señor Juan Carlos, quien acudió con su esposa, su madre, sus hijos y algunos de sus sobrinos a la plaza Mesones para la compra de algunos cuadernos.

"Me sorprendió que la plaza estuviera cerrada, tuvimos que comprar con los ambulantes, nosotros sólo venimos por cuadernos, pero está bien pues ellos no tienen todas las cosas que la gente les está pidiendo. Honestamente no creí que hubiera tanta gente comprando, aunque la mayoría solo lleva cuadernos", dice el señor Juan Carlos.

Así, entre niños deseosos de volver a las aulas, vendedores ambulantes que buscan rescatar en el último día de vacaciones su temporada laboral y algunos padres de familia en compras de pánico, tendrá inicio este lunes el regreso a clases en la nueva normalidad.