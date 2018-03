Equipo de Paco Jémez le saca el empate al Barca

Y no pudieron con Las Palmas de Paco Jémez.



El Barcelona se cansó de fallar ante el arco de Leandro Chichizola y terminó igualando 1-1 ante el conjunto dirigido por el ex técnico de Cruz Azul.



Todo parecía indicar que sería un partido a modo para los de Ernesto Valverde, luego del tremendo golazo de Lionel Messi de tiro libre al minuto 21.



Pero el conjunto local fue nivelando las cosas y hasta llegó en una que otra ocasión con peligro al arco Marc-André Ter Stegen, aunque también se vio beneficiado por algunas decisiones arbitrales.



La primera parte terminó con polémica, ya que en un intento de Chichizola de cortar un balón, lo toca con su mano y el árbitro no marca nada y de inmediato pita el final de la primera parte.



El complemento comenzó con otra polémica. En una jugada de tiro de esquina, hubo jalonéos y empujones, pero también un remate de cabeza y el balón fue al poste, pero el silbante marca penal a favor de los locales.



Jonathan Calleri no desperdició y al 47' cobró a la derecha y por arriba, dejando su oportunidad a Ter Stegen.



Los minutos pasaron y el Barcelona se fue encima de su rival, el cual sólo se enfocó en defenderse y apostarle a uno que otro contragolpe.



El Barcelona intentó una y orta vez, pero simplemente no pudo y con este resultado llegó a 66 puntos, quedándo a 5 del Atlético de Madrid, su rival del domingo.



Los de Jémez suman con este 20 unidades, manteníendose en el antepenúltimo lugar de la tabla.