Equipo mexicano busca a Diego Churín

Asunción, Paraguay.

El máximo goleador del club paraguayo Cerro Porteño en el torneo de Clausura 2018, Diego Churín, sólo saldrá del equipo si se produce una "venta importante", según indicó hoy el gerente deportivo del Ciclón, Roberto Nanny, quien confirmó que "llegó una oferta" por el delantero.



Nanny afirmó que la oferta que ha llegado al club por Churín, "desde México", aunque no adelantó desde qué equipo se realizó, "no alcanza", puesto que es un "préstamo con opción" a compra.



Según reportes, el León sería el interesado en el jugador luego de que Mauro Boselli partiría a Brasil.



"Diego sigue con nosotros", aseveró el gerente deportivo ante los medios tras el primer entrenamiento de pretemporada en Asunción.



No obstante, no cerró la puerta a su marcha y añadió que analizarán todas las ofertas, pero que sólo se irá del club a través de una "venta importante", ya que "dejaría un hueco difícil de reemplazar".



Churín, argentino de 29 años, fue el máximo goleador del club y el segundo del torneo de Clausura paraguayo con 12 goles, llegó a Cerro Porteño en 2017 procedente del fútbol chileno, donde se desempeñó en diferentes equipos desde 2013.



Sobre el cierre del plantel azulgrana, Nanny aseguró que "mientras esté el mercado (de fichajes) abierto", su idea es "seguir incorporando cuatro o cinco jugadores más" que cree "necesarios" para dotar al equipo de un "salto de calidad".



Incorporaciones que pretenden cerrar para el 16 de enero, cuando tienen previsto jugar su primer amistoso ante un "equipo de fuera" de Paraguay y el mismo día en el que esperan realizar la "Fiesta Azulgrana" en su estadio La Nueva Olla de Asunción, para realizar la presentación oficial del equipo de la temporada 2019 ante la afición.



Hasta la fecha el "Ciclón" se ha reforzado con los locales Julio dos Santos y Salustiana Candia, de 35 años, y el argentino Joaquín Larrivey, quien a los 34 años llega procedente del fútbol japonés.



También se incorporaron al plantel el guardameta argentino, Juan Pablo Carrizo (34 años) y el uruguayo Rodrigo Muñoz (36 años), para suplir la marcha de Antony Silva que presumiblemente volverá al fútbol colombiano.



Todos ellos, jugadores de "nombre, jerarquía y experiencia", según los definió Nanny.