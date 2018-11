Equipo de AMLO y Morena niegan que militaricen el país

Ciudad de México

El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensa de la Guardia Nacional que impulsarán desde el Congreso de la Unión, a fin de darle facultades legales para que la Policía Militar y Naval puedan hacer labores de seguridad pública.

Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación; Zoé Robledo, próximo subsecretario de Gobernación; así como los coordinadores de las bancadas de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Mario Delgado, respectivamente, aclararon que la iniciativa para crear la Guardia Nacional —que se presentará el martes— no significa la militarización del país, a pesar de que esa agrupación estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sánchez Cordero enfatizó que será un cuerpo capacitado de policía, pero la propuesta de López Obrador se ha mal entendido.

"No se entiende. Quiero ser enfática que es policía, policía militar, policía naval y policía federal. La capacitación es de policía. No será como [sucedió con Felipe Calderón ni Ernesto Zedillo], estamos creando una Guardia Nacional, diferente, constitucional, no es algo ajeno, viene desde el siglo XIX", indicó.

Por su parte, Zoé Robledo dijo que hay críticas, cuando todavía no se ha presentado la iniciativa. Se presentará el martes, con una ley orgánica de la Guardia Nacional y ocho ajustes a la Constitución.

"Son cosas distintas, no es un planteamiento de revivir la Ley de Seguridad Interior, es hacernos de un grupo que permita fortalecer la seguridad, no lo dieron las dos propuestas anteriores", expuso Robledo.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, adelantó que el martes presentarán la iniciativa de reforma para readecuar el concepto de Guardia Nacional.

"Por eso nosotros vamos por otro camino, vamos por otro camino que es la Guardia Nacional, que ya está en la Constitución, readecuar el concepto para que puedan atender la seguridad pública, que es la principal urgencia que tenemos actualmente en el país", expresó.

Además, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, señaló que los legisladores decidieron respaldar por unanimidad la iniciativa que se presente para la Guardia Nacional.

Disienten partidos del plan de seguridad

Integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el pasado miércoles el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y con el que pretende crear una Guardia Nacional que mantenga a las Fuerzas Armadas en las calles.