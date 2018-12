Equipan a estudiantes con tabletas e Internet

La Joya, Tx. - Como parte de la subvención 1 millón de proyectos, estudiantes de La Joya ISD recibieron tabletas con acceso a internet.

Sprint junto con el Distrito Escolar de La Joya, anunciaron que 240 estudiantes de preparatoria han recibido un dispositivo móvil con servicio inalámbrico gratuito como parte de la Fundación 1 Million Project.

El programa se lanzó en agosto del año pasado con la misión de ayudar a un millón de estudiantes de post secundaria a alcanzar su máximo potencial al garantizar que tengan las herramientas digitales y la conectividad que necesitan para tener éxito en la escuela.

En su primer año, la iniciativa conectó a 113 mil estudiantes en todo el país, y para fines del año escolar 2018-19, a otros más de 260 mil en más de 1 mil 700 escuelas preparatorias en 33 estados recibirán acceso a Internet y dispositivos.

La Joya Palmview High School recibió 192 tabletas con acceso a internet. Estos escolares fueron elegidos por la necesidad de acceso a internet en casa.

Según un comunicado de prensa de Sprint, el 70 por ciento de los maestros de escuelas de Estados Unidos asignan tareas para completar en línea, pero más de 5 millones de familias con niños en edad escolar no tienen conectividad a internet confiable en el hogar. Esta desconexión conduce a resultados dramáticamente inequitativos entre los estudiantes. "Esto no es justo. No está bien. Y no tiene que suceder".

"Los estudiantes de hoy necesitan un acceso equitativo a las herramientas digitales esenciales y la conectividad para tener éxito en la escuela", declaró Alma Salinas, directora de medios de la Biblioteca de LJISD.

"Los estudiantes que se desconectan cuando salen de la escuela todas las tardes no deben estar en desventaja solo porque sus familias no pueden proporcionarles conectividad en el hogar. Con el apoyo de Sprint, una compañía nacional de servicios inalámbricos, estamos en una posición poderosa para hacer algo al respecto, brindando a nuestros alumnos elegibles las herramientas esenciales que necesitan para tener éxito".

Sin acceso a estos dispositivos y servicios gratuitos, para muchos de estos jóvenes la mejor solución es hacer su tarea en los restaurantes de comida rápida, donde la conexión Wi-Fi es gratuita. Muchos también esperan en largas filas en las bibliotecas para asegurar el tiempo en línea para completar sus tareas.