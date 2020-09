Épica entrevista

Con un simple "hola" fue como su Santidad el Dalai Lama comenzó su encuentro con el actor y comediante Eugenio Derbez, quien pese a su evidente nerviosismo, abordó diversos temas con este líder religioso, como la salud mental, el amor e incluso el Covid-19.

Antes de que los cuestionamientos comenzaran, su Santidad quiso señalar que por la diferencia horaria él tenía la mente despejada y alerta, porque en la India era de mañana y en México de noche, así de alguna forma él tenía la ventaja. "¿Cómo es un día en la vida del Dalai Lama?", cuestionó Derbez. "No es nada especial, siempre pienso que soy un monje budista, lo de Dalai Lama y otros apelativos es como otras personas me describen, pero yo me veo simplemente como como un monje budista".

CIENCIA, FE Y RELIGIÓN

Entre los primeros temas que tocaron, se encuentra la relación de la ciencia con la fe o la religión, a lo que Tenzin Gyatso, quien es el decimocuarto líder espiritual del Tíbet, explicó que las mentes científicas poco se preocupan de bordar o al menos tratar de entender este aspecto. "Suelo hablar sobre la higiene física y la emocional o mental, en este mundo moderno necesitamos verdaderamente la higiene mental, porque tenemos muchos problemas que surgen de las emociones, para enfrentarlas tenemos que conocer el sistema completo de las emociones. Las emociones son parte de la mente. Las emociones vienen de la sexta conciencia y sobre ella la ciencia moderna no tiene mucho conocimiento, ahora de manera gradual están atendiendo más a este tipo de conocimiento, antes era bastante limitado, es por eso que ahora podemos discutir con ellos (científicos) sobre la sexta conciencia".

SUS HORARIOS

El actor mexicano de "No se aceptan devoluciones" le preguntó si era cierto que se levantaba a las tres de la mañana a meditar, y el Dalai Lama explicó que sí, que la meditación principal para él es la analítica. "En primer lugar trato de encontrar a dónde estoy yo, éste es mi cuerpo y en él está mi voz, en el cerebro está mi mente, pero ¿dónde estoy yo? No se puede encontrar, es una mera designación, no tiene una existencia independiente como el cuerpo".

En un mundo donde el aspecto cobra vital importancia, pero al mismo tiempo hay cada vez más casos de depresión y ansiedad, donde pareciera que la tecnología nos une, pero estamos más desconectados que nunca ¿qué pasa con el alma?, comentó Derbez. "Hasta ahora el mundo ha sido muy materialista y no se ha ocupado por la mente, no ha reparado en la sexta conciencia, las emociones nos crean muchos problemas; las emociones nocivas tienen sus antídotos que desarrollar utilizando la sexta conciencia, por ejemplo, el enfado, el miedo, están incluidas en nuestras emociones, y los antídotos serían la compasión y una comprensión más profunda. La mayoría de las emociones destructivas se basan en las apariencias y todas las constructivas en los razonamientos", dijo el Dalai Lama.

DOMINAR EL MIEDO

Lhamo Thondup (nombre de nacimiento) puso como ejemplo a los niños, porque ellos no entienden de diferencias religiosas o de ideología, que son los que comienzan a separar a los seres humanos, porque no alcanzan a comprender que todos forman parte de una misma comunidad, es ahí donde comienza a dominar el miedo. "Si la humanidad es feliz, yo me voy a beneficiar mucho más", comentó el sabio.

Derbez también le pidió que hablara de la risa y el humor, tema que le interesa porque es comediante, pero también porque él es un líder que le gusta reír y eso es algo que no le ha restado respeto; a esto el Dalai Lama respondió que todo depende nuevamente de las emociones, especialmente del altruismo, porque si el individuo se preocupa por los demás tendrá paz mental y por lo tanto felicidad.

"Le voy hacer una pregunta muy rara, pero tengo curiosidad e interés sobre esto, usted es un ser humano lleno de amor, cuando pienso en el Dalai Lama pienso en amor, sin embargo, usted no puede enamorarse ¿alguna vez se ha enamorado? ¿No tiene curiosidad sobre ello?", preguntó el cómico mexicano.

"En el sentido del amor muchos lo mezclan con el apego cuando se habla del amor sexual, el mejor amor es la amabilidad y el amor hacia tus enemigos, podemos considerar a nuestro enemigo como el mejor maestro para nuestra práctica de amor y amabilidad, este amor no es parcial. Cuando vemos a alguien que nos hace sentir incómodos o algo de enfado y tratamos de desarrollar un poco de amor y amabilidad hacia esa persona, entonces gradualmente desarrollaremos el verdadero altruismo, una actitud altruista genuina y este tipo de amor no tiene apego", explicó.