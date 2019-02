Envíos de iPhone a China se desploman ante competencia de Huawei

Nueva York, Estados Unidos.

Los envíos de teléfonos inteligentes a China por parte de Apple Inc cayeron aproximadamente un 20 por ciento en el último trimestre del 2018, lo que pone de relieve la magnitud de la contracción del fabricante del iPhone en el mayor mercado de dispositivos móviles del mundo, frente a rivales locales como Huawei Technologies Co.

El mercado interno se contrajo un 9.7 por ciento en el trimestre, pero Apple cayó casi al doble de ese ritmo, dijo la firma de análisis IDC en un informe publicado este lunes.



Una economía en desaceleración, el retraso en el cambio de los móviles por parte de los consumidores y el alto precio del iPhone contribuyeron a la caída del gigante estadounidense, de acuerdo con la consultora.



Sin embargo, los resultados de Xiaomi Corp fueron aún peores en los últimos meses del año pasado, con una caída de los envíos de casi un 35 por ciento.



Las marcas de teléfonos inteligentes, desde Apple a Samsung Electronics Co, se enfrentan a un aplanamiento del mercado mundial de móviles después de años de crecimiento vertiginoso, ya que la falta de innovación desalienta a los consumidores a reemplazar los dispositivos con la misma frecuencia que anteriormente.



Apple también tiene que hacer frente al ascenso de Huawei, que está erosionando su cuota en un mercado que en el pasado fue fundamental para impulsar su crecimiento.



Los principales minoristas de electrónica del país han tenido que recortar los precios de los iPhone más recientes en hasta un 20 por ciento en los últimos meses, una medida inusual que muestra una disminución del entusiasmo por los dispositivos de Apple.



"Apple no tiene una buena estrategia que se adapte a los cambios rápidos del mercado chino", dijo Nicole Peng, directora senior de Canalys. "También parece que reaccionó lentamente a la desaceleración económica de China y los cambios en la estructura de consumo".



La disminución de la demanda china agrava los problemas de Apple, que está teniendo dificultades para sacar otro dispositivo de éxito ante la pérdida de prestigio de su popular teléfono.



Los ingresos del iPhone cayeron un 15 por ciento en el periodo de octubre a diciembre del 2018. Para compensar la pérdida, Apple está tratando de reemplazar las ventas telefónicas con ingresos de servicios.



El máximo responsable de Apple Inc, Tim Cook, veía a China como una parte clave de la estrategia de Apple: el año fiscal pasado, la compañía generó casi 52 mil millones de dólares en ingresos de China, incluyendo a Hong Kong.



Pero con el crecimiento económico más lento de China desde el 2009, Apple anunció una caída de sus ventas del 27 por ciento en el trimestre que incluye el periodo navideño.



La desaceleración china fue un factor decisivo del primer recorte de pronóstico de ingresos de Apple en casi 20 años. Sin embargo, Cook hizo hincapié en el largo plazo, destacando un crecimiento del 19 por ciento en los ingresos por servicios.



"Al convertirse los teléfonos inteligentes en un producto básico para los clientes chinos, las multinacionales deben ajustar sus estrategias generales de ventas y marketing", dijo Peng. "No parece que Apple cambiase sus planes de marketing para China".