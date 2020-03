Enviarán sospechosos de Covid-19 a Reynosa

Para que nosotros podamos detectar un caso, es necesario que la persona con los síntomas como fiebre, tos principalmente, acuda a un centro médico atenderse, ahí la principal pregunta será, si tuvo contacto con alguna persona que viene de los países o estados donde existen personas contagiadas o viajó a los mismos lugares César Augusto Escobar Cortes, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número III.

Matamoros, Tam.- Los pacientes que llegarán a ser considerados como sospechosos en Matamoros, serán enviados a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas en donde habrá un hospital habilitado para la atención de esta comunidad, reveló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número III, César Augusto Escobar Cortes.

Explicó que en estos momentos no hay casos sospechosos en esta localidad, sin embargo en caso de que se llegarán a presentar serán canalizados al nosocomio antes mencionado.

Destacó que como parte de las estrategias para enfrentar esta amenaza del Covid-19, se destinaron algunos centros de atención regionales, en el caso de esta frontera, será Reynosa la ciudad a donde serán trasladados los pacientes en caso de ser considerados como sospechosos.

"Para que nosotros podamos detectar un caso, es necesario que la persona con los síntomas como fiebre, tos principalmente, acuda a un centro médico atenderse, ahí la principal pregunta será, si tuvo contacto con alguna persona que viene de los países o estados donde existen personas contagiadas o viajó a los mismos lugares, es lo primero que se tiene que hacer para descartar que están contagiados", dijo.





SIN SUSPENDER LABORES

En lo que se refiere a los centros laborales, indicó que por el momento no es necesario suspender labores, considerando que se esta en la fase uno, no hay tanto peligro siempre y cuando se tome en consideración las medidas preventivas que se vienen dando en cada uno de los lugares laborales.

Escobar Cortes exhorto a la comunidad a tomar las medidas preventivas que se han dado a conocer, principalmente con la suspensión de clases, no son vacaciones, son días en que todos deben de estar en sus hogares, no salir de la misma, no acudir a lugares con grupos masivos, hay que estar al pendiente de la información que se este dando de manera constante.