Envían mensaje: ‘Dispare un arma y sera arrestado’

Río Grande City, Tx.- Una multa de hasta 200 dólares y 180 días de cárcel para quien sea sorprendido detonando armas de fuego en con condado Starr durante la celebración de fin de año, asegura el fiscal de distrito 229 Omar Escobar.

El abogado destaca que todos los años se presentan casos de personas que sufren heridas de bala por lo que define como una “celebración imprudente”.

Según indicó, es cuestión de lógica, pues todo lo que sube tiene que bajar y nadie sabe a donde irán a parar las balas que son disparadas al aire durante la celebración de fin de año.

“Este año la oficina del fiscal de distrito 229 se está asociando con la Oficina Fiscal del Condado Starr y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley para enviar un claro mensaje: Dispare un arma y será arrestado”, declaró Escobar.

De acuerdo a lo indicado, quien infrinja esta disposición podría ser acusado de conducta desordenada, con hasta 180 días de cárcel como castigo y una multa de 200 dólares, pero en caso de que una persona resulte lesionada, el cargo cambiaría al de conducta mortal, con la posibilidad de hasta 10 años de prisión, con una multa adicional de 500 dólares.“Por favor, celebre con responsabilidad, no realice disparos al aire”, concluyó el abogado.

----

Funcionario se une al llamado

Por Carlos Espriella

Weslaco, Tx.- Luego de que el fin de año de 2016 el representante estatal Armando Martínez resultara lesionado por una bala disparada para “celebrar” el año nuevo, el funcionario hace un llamado para que eviten esta práctica y advierte de severos castigos.

“Cuando la bala cayó del cielo y perforó el cráneo, en la víspera de Año Nuevo, se sintió como el golpe de un mazo”, dijo el representante estatal Armando “Mando” Martínez.

“La bala había penetrado directamente a través del cráneo”, añadió. “Y estaba hurgando en el cerebro”.

Un año después, Martínez quiere recordar a los residentes del Valle del Río Grande los peligros de los “disparos de celebración”.

El funcionario señaló que es un delito menor Clase A descargar ilegalmente un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad de Weslaco y que cualquier persona condenada enfrenta un máximo de un año de cárcel y una multa que no exceda los 4 mil dólares. Si la bala hiere a alguien, los cargos podrían volverse más serios.

El incidente con Martínez sigue sin resolverse, pues aun no se halla al culpable.”Simplemente les pido a todos que por favor, no disparen sus armas al aire”, dijo Martínez. “Porque alguien puede lastimarse. Y no es algo por lo que se quiera pasar”.

Por fortuna la herida de Martínez, a pesar de haber sido en la cabeza, no le ocasionó daños permanentes, solo fue trasladado a un centro de atención médica, donde fue intervenido y se le retiró el proyectil, pero no todos corren con la misma fortuna.

SEÑALA. Se une el representante estatal Armando “Mando” Martínez al llamado para que no se detonen armas de fuego durante el fin de año.