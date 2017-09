Envenenan a varios perros en la ciudad de Río Bravo

Defensores de los derechos de los animales, reportaron la tarde del miércoles, el envenenamiento masivo de canes, cuyos cadáveres fueron arrojados al dren Río Bravo.

Fue la director del albergue canino Ángeles sin Voz, Delia Chávez, quien reportó el hecho, el cual tuvo lugar en la colonia Morelos.

"Llegué al Refugio y escuché sobre una matanza de peludines en nuestra calle vecina, me sentí tan mal y más mal fue cuando vi esto y que también fueron víctimas, ¿qué culpa tenían ellos?, y así empecé a investigar respecto a eso, ahora tengo toda la información que necesito.

Hay que tener más conciencia respecto a los peludines, no entiendo como hay gente tan malvada, que le hace daño a estas personitas no humanas, más de 5 peludines, fueron víctimas de esta masacre, después de haber sido envenenados, tuvieron que pasar por un dolor inmenso antes de morir y algunos echados al dren después de obtener su objetivo, esto lo hizo unas personas que 'no les gusta los perros', y gracias a Dios ya están identificadas, no vamos a permitir que sigan pasando este tipo de situaciones ni en esta colonia ni en ninguna", dijo Chávez, quien no descartó preceder legalmente.

Estos hechos tuvieron lugar en Calle Pirul, de la colonia aludida, "el veneno esté en el alma de quien envenena un peludito", sentenció la joven protectora de los animales.