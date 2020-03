Envenenan a mascotas

Río Bravo, Tam.- Doble atentado con veneno en contra de mascotas rescatadas de la calle, se reportaron por colaboradores de la asociación Amor Sin Raza, la cual sostiene a canes y gatos en condiciones de calle.

"En esta vida todo se paga, esta es su casa y ellos no le hacen daño a nadie, no pido que los quieras pero si que los respetes...les arrebataron la vida y algunos están graves, gracias al médico Elias Ibarra de Petstore que los atendió rápido los logró controlar, una de mis niñas está preñada y también estuvo grave le faltaba oxígeno y están en peligro sus bebés todo lo que he echo por ellos y lo que sacrificó por ellos siento que una parte de mi se va con ellos", dijo en un mensaje la fundadora de esa asociación, Delia Chávez" sobre el primer atentado, la tarde del lunes, a quien se buscó para entrevista, pero no respondió.

Colaboradoras de esta agrupación dieron a conocer que se busca instalar cámaras para monitorear a los animales domésticos,

Fue por la mañana del martes, cuando se registró otra acometida fatal: "siguen envenenando a mis chicos, compartan para que todo Río Bravo se entere lo que está pasando, esto es el acto más cobarde, meterse con seres indefensos que no les hacen daño a nadie, ir a su hogar a hacerles daño me consta el sacrificio que hace su mami humana para que ellos estén bien, para tenerles su hogar para que todo los días tengan en sus pancitas, alimento, si tan solo los conocieran, no les harian ningún mal", dijo la joven Adriana de Mireles, colaboradora de Amor sin Raza.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer por parte de los animalistas, si presentarán denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJE), pues el maltrato animal, ya se es considerado delito en la entidad.

Brindan auxilio al refugio animal.