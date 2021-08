Envenenan a 9 perritos en el Edomex; dos cachorras murieron

Pese a que el maltrato y crueldad contra los animales están tipificados en el Código Penal del Estado de México, es una práctica común que, con la pandemia, se ha exacerbado.

"La única forma de que evitemos esta situación que vemos tantos perros en la calle, es esterilizando, no hay otra forma, las matanzas se probaron por años y no funcionan.

"Esterilizar en las formas correctas y masivas, que se hace muy poco en México, aquí estamos superando las 40 mil pero aún así la problemática va a ser de mediano plazo; poderla resolver e invitar a que no reproduzcan, a que no compren, sabiendo cuántos miles hay en la calle, que la gente no compre, que adopte, que esterilice, que los trate y bien y que cambie su relación. Son maravillosos como compañeros de vida, entonces no se merecen estas situaciones", dijo.

De acuerdo con cifras del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, desde el 2020 han recibido siete denuncias de envenenamiento masivo en los que sí han podido rescatar a los perros en situación de calle con vida, sin embargo, es común que los encuentren muertos aunque no se lleva el registro de estos eventos.