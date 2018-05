¡ENTUSIASMADO!

Los Ángeles, E.U.

A Carlos Vela le entusiasma jugar el Mundial de Rusia porque hace ocho años no disfrutó como hubiera deseado.

El delantero vive un gran momento en lo profesional y en lo personal. Se siente cómodo en Los Ángeles FC y lo refleja con sus siete goles en lo que va de la temporada, la mayoría de ellos de gran calibre.

"No disfruté ese Mundial, por eso éste es especial porque quiero jugar, disfrutar el torneo y hacerlo bien. Es el torneo más importante de mi carrera y espero que lo pueda hacer fantástico.

"No diría revancha, sino poder disfrutar. Uno trabaja fuerte para tener opciones de estar en torneos importantes como lo es un Mundial porque pasa cada cuatro años y creo que sería bonito poner en tu carrera un buen Mundial y quedarte muy satisfecho de tu trabajo en Rusia sería algo muy bonito y algo que deseo", expresó el futbolista tras la práctica de Los Ángeles FC, que este sábado se mide al DC United.

Vela es uno de los cuatro jugadores clave para Juan Carlos Osorio debido a su momento futbolístico, junto a Guillermo Ochoa, Héctor Herrera e Hirving Lozano.

Ahora tiene un rol aún más importante debido a los múltiples lesionados del Tri, como es el caso de Néstor Araujo que causó baja por una tendinitis.

"Es baja importante porque es un gran compañero en el grupo, es un gran jugador que aporta mucho, pero es parte del trabajo. Lo importante es que hay grandes jugadores para suplir tanto a Néstor como a quien decidan los entrenadores que no va a estar. No estamos preocupados en el sentido de que no se pueda suplir porque se puede hacer", mencionó.

Pero no por esas circunstancias el jugador dejará de meter la pierna o ir con fuerza a la disputa de la pelota.

"No me preocupa, cada partido que entro doy todo lo que tengo, da igual si el próximo no lo puedo jugar. Pienso que el partido más importante es el que sigue y hay que enfrentarlo de esa manera. Cuando uno se entrega al 100 por ciento tiene menos lesiones o menos opciones de lastimarse que si uno se cuida o quita la pierna. La mejor manera de jugar es hacerlo al máximo nivel", expresó.