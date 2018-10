Entusiasmado por ´Animales fantásticos 3´

Madrid, España

Johnny Depp ha confirmado que volverá a dar vida al peligroso mago Grindelwald en la tercera película de "Animales Fantásticos". La estrella de "Piratas del Caribe" ha asegurado estar "encantado" con haber participado en las dos primeras entregas y a su vez, está entusiasmado con empezar la tercera, cuyo rodaje arrancará en verano de 2019.

"Me encantó porque es un campo donde puedes volar, probar cosas diferentes y acercarte a un personaje que está a punto de ser un fascista".

Así de tajante se muestra Deep sobre su personaje en una entrevista para Collider.

"Sí, él es un fascista, es uno de esos, pero me gusta para interpretarlo como un mago sensible, preocupado y a la vez manipulador y poderoso. Las posibilidades en ese mundo son muy amplias, por lo que puedes probar cualquier cosa", afirma el actor estadunidense nominado a tres Óscar.

EL MALO DE LA PELÍCULA

El intérprete también asegura que rodar "Los crímenes de Grindelwald" fue el combustible necesario para empezar con ganas la próxima entrega.

Su regreso como el malo de la película no debería ser una gran sorpresa para los fans de Harry Potter que hayan leído los libros de J.K. Rowling, ya que Grindelwald es un personaje bastante relevante en "Las reliquias de la muerte". De hecho, el villano apareció más envejecido en la adaptación cinematográfica del libro, lo que significa que el poderoso mago no morirá en ninguna de las futuras películas.

Durante la entrevista, el actor confesó que la autora de Harry Potter le aseguró estar impaciente por ver qué hacía con el personaje.

"Me conmovió mucho, me quedé asombrado. Así que me puse a indagar en el personaje y tuve unas ideas que terminaron por funcionar", recuerda.