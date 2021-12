Enturbia 100 mdp gestión de Villarreal

Al revisar las cuentas que dejó la pasada administración, se identificó la omisión de cobro del impuesto predial, por lo que se calcula un daño de 130 millones de pesos que dejaron de entrar a las arcas municipales. La administración encabezada por el alcalde priista Mauricio Trejo prevé promover las presuntas responsabilidades a los servidores públicos salientes, encabezados por el ex alcalde panista Luis Alberto Villarreal . Villarreal fue coordinador de diputados del PAN en la 62 Legislatura, en el primer trienio del Gobierno de Enrique Peña Nieto. El panista fue señalado en ese entonces de operar "los moches" para los legisladores, en la aprobación del Presupuesto. Después buscó la presidencia municipal de San Miguel de Allende.

La síndico Fabiola Correa, presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, señaló que si bien hay un cuantioso daño al municipio, es prematuro determinar qué funcionario podría ser sancionado, pues se está en la etapa de revisión. "Dentro del informe que tiene que rendir, en el ayuntamiento nos tenemos que pronunciar por que se hagan las gestiones pertinentes en la Contraloría, para iniciar procedimientos de responsabilidad. "Hablar en este momento de un funcionario en particular sería un poco aventurado, puesto que todavía este informe que rendimos como comisión tiene que ser analizado por el Ayuntamiento", explicó. El documento se presentó el 13 de diciembre y el Ayuntamiento tiene 15 días hábiles para acordar los procedimientos a seguir, dijo. De acuerdo a los resultados de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública sobre la revisión del expediente de Entrega-Recepción, se reportó como inconsistencia el faltante de 113 pólizas contables, por un importe total de 70 millones 222 mil pesos. Faltan soportes sobre contratos, garantías, constancias de cumplimientos, evidencias fotográficas, anexos, oficios de justificación, resguardos, adenda modificatoria, órdenes de compra, sellos y comprobantes fiscales, entre otros.

La Comisión de Hacienda también advirtió de pasivos sin firmas por 15 millones de pesos, referentes a 19 documentos contables a los que les falta la firma de algún funcionario de la administración saliente, del periodo 2018-2021. En otros dos documentos falta la copia del acuerdo del Ayuntamiento correspondiente. Además de los faltantes económicos, se encontraron adeudos de predial por 130 millones de pesos, sin que se hayan ejecutado acciones para recuperar los recursos. Correa consideró que es una de las inconsistencias más graves de la revisión, pues impacta directamente en las arcas municipales. "Encontramos la falta de recaudación del impuesto predial, se desatendió el cobro y eso provocó un daño de 130 millones, lo que impacta en las finanzas del municipio. "Consideramos que es algo grave, porque el impuesto predial es uno de los principales, si no es que el principal ingreso con el que cuentan los municipios, y aquí se dejó de cobrar", reiteró. Agregó que considerando el monto de 130 millones que no se recaudaron, entonces el daño al municipio se puede considerar superior a los 200 millones, junto con el gasto que no se ha justificado.