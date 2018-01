Entronizan Bravos a Tim Hudson

Atlanta, E.U.

El exlanzador Tim Hudson fue exaltado al Salón de la Fama de los Bravos de Atlanta el fin de semana.

En la ceremonia llena que se llevó a cabo en el The Roxy within The Battery Atlanta, estuvieron como invitados especiales el ex receptor David Ross y el actual catcher de los Astros Brian McCann, además de los miembros del Salón de la Fama John Smoltz, Tom Glavine y Bobby Cox

“Me siento bien agradecido con esta organización por haberme dado este honor y poner mi nombre junto al de leyendas como John Smoltz, Tom Glavine, Greg Maddux, Andruw Jones y Chipper Jones”, manifestó Hudson. “Es algo especial e irreal”.

Hudson se estableció como uno de los mejores lanzadores en la historia de Atlanta a lo largo de nueve temporadas con la organización.

También fue inducido el cronista Joe Simpson, quien viene de una larga carrera como cronista que pronto verá su campaña 27 en la cabina de transmisión de los Bravos.