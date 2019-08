Entrevistan a Barrios al aspirar a la CEAV

El Mañana / Staff

El reynosense Geovanni Francesco Barrios Moreno, uno de los 22 aspirantes a la titularidad de la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas, fue entrevistado la mañana de ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.

Barrios Moreno, al ser cuestionado por Encinas del porqué sería el mejor aspirante, señaló: "Poder aportar lo mejor que tengo como ser humano y como profesionista y acabar con la indiferencia e insensibilidad de muchas autoridades".

Agregó: "Hacer cumplir la normatividad, ya que en la Ley General de Víctimas no se está llevando acabo por las autoridades, tanto federales como estatales y no se diga las municipales; es una ley muy propositiva pero lamentablemente no se ejecuta".

El reynosense también acertó al señalar que los asesores jurídicos en la mayoría de las veces ni siquiera o muy difícilmente conocen lo que existe en las carpetas de investigación, por eso quedan empantanadas.

"Es responsabilidad de los asesores jurídicos hacerlas avanzar y hacer que se conozca la verdad histórica o jurídica, ya que es una de sus facultades ya que se han vuelto parte del sistema administrativo", señaló.

En lo que respecta a los estados dijo que su propósito es coadyuvar a que la normatividad vigente se lleve a cabo, y en lo respecta Tamaulipas no existe un Sistema Victimal funcional, no hay un Consejo Consultivo; "hay que exigir a cada entidad federativa que cumpla con las normatividades y señalarle a los municipios que cumplan también con sus obligaciones".