ENTREVISTA: ´Quiero ser gobernador´, dice JR

EL MAÑANA entrevistó al JR, como es conocido, tras reunirse con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en la sede nacional en la Ciudad de México.

-¿Cómo se encuentra ahora ya desde esta posición partidista de defensa de la 4T en Tamaulipas?

"Muy muy contento muy contento, porque ahora tengo que ir a reafirmar todo lo que se ha estado haciendo y me ayuda mucho hacer lo que me gusta, estar en territorio, convivir con todo el pueblo, que es un legado de Morena".

-¿Cómo fue el trabajo de consolidar la delegación bajo la visión del presidente López Obrador?

"Primero que nada muy agradecido con todos los Servidores de la nación, con todos los subdelegados, por toda su entrega, porque sin ellos no hubiese sido posible, ni de casualidad, porque arrancamos desde nada. Y, bueno, el presidente ha sido muy claro que siempre ha querido que los programas lleguen directamente al pueblo y que no haya intermediarios. Fue construir, para mí fue un reto padrísimo, porque no tan solo hice lo que propuso nuestro presidente, sino también conocí Tamaulipas y, como lo he comentado en varias ocasiones, cada vez entiendo más y estoy más convencido de la Cuarta Transformación; cada vez entiendo por qué había rezagos por todos lados y sigue habiendo todavía en algunos lugares. - ¿Cómo fue que te invitaron a la delegación federal en Tamaulipas?

El día 3 de julio, después de la elección se me invitó a una reunión a Ciudad de México, y ahí el presidente me invitó. Era un un cargo nuevo, una responsabilidad diferente y claro que me dio mucho gusto. Yo nunca había sido funcionario, nunca había aceptado serlo y con mucho gusto quise participar con nuestro presidente, porque creo en él y estoy de acuerdo con lo que está haciendo y así fue como comenzó todo. Recuerdo que, como el 6 de julio, se me habló y que si estaba listo porque era mucho trabajo. Dije: ´claro, si no me asusta el trabajo´.

-¿Cuál es tu corte de caja de tu paso de tres años por la delegación de programas sociales?

Primero que nada muy contento porque siempre lo he comentado si no estás contento en lo que estás haciendo, no lo hagas. Como siempre lo comenté: ningún puesto es eterno y siempre los cambios son buenos, y cuando supe de que iba a haber un relevo, pues estuve contento. Mi corte, más que nada, es conocer, aprender, es trabajar de cerca toda la problemática [...] El separar también los partidos del gobierno esto es un corte de disciplina de trabajo, y bueno, pues yo estoy afiliado a Morena en 2017 y no puede hacer política de partido era bien complicado para mí, pero bueno asumí mi responsabilidad. Todos los funcionarios el día de hoy, saben el pensamiento del presidente y quién no esté siguiendo esa línea quiere decir que no está con el presidente al 100 por ciento. Por otro lado, bueno, mi corte conocer a mucha gente muy valiosa, a todos los servidores, a mucha gente, a todos los voluntarios; la vacuna nos hizo unirnos muchos en ayudar, porque fue organizar algo que nunca se había hecho en los últimos 100 años y, pues, para mí de todo es aprender y aprender.

-¿De qué manera surgió tu interés en la política?

Tuve interés cuando tenía 32 años, aproximadamente 31, porque no había cambios en Reynosa, soy reynosense ahí vivo, a diferencia de muchos políticos que no viven donde gobiernan, y cuando un político no vive donde gobierna sus sueños no están donde viven, no hay ningún interés. Yo recuerdo que comencé a promover la participación, de hecho ahorita el día de hoy como Morena, estoy promoviendo la participación, tenemos que participar, porque entre más personas participen eso hará que siempre haya mejores políticos.

- Hay mucha gente que señala que un empresario no puede ser de Morena, no puede compartir el ideal del presidente. En ese sentido ¿cuáles son tus encuentros ideológicos con el presidente López Obrador?

Fíjense nada más el presidente, nuestro presidente, cuando fue presidente de Morena, usó la tómbola. En el 2016, cuando yo fui candidato independiente, para escoger a los regidores el número de lugar que le iba a corresponder hicimos una tómbola. Entonces son muchas cositas que encontramos, no todas, por supuesto, hay cosas que posiblemente no comportamos, pero bueno es como en la familia, y los partidos políticos son familias muy grandes, habemos muchos pensamientos diferentes, pero al final de cuentas es el bien común tenemos que luchar, que anhelar, para que el que menos tiene este bien.

El tema de los empresarios, el presidente está agradecido con los empresarios, los empresarios de bien, los que pagan impuestos. Él lo ha dicho claramente, pero sí lo han querido politizar.

-Hablamos del encargo de coordinar la defensa de la Cuarta Transformación en Tamaulipas.

Morena quiere que la gente esté activamente participando, eso es lo principal, la participación. En el 2019, por ejemplo, participó aproximadamente el 30% de la gente, porque los mismos que han gobernado de manera local promueven la apatía, promueven que la gente no participe, que somos iguales, que es lo mismo, que es un mugrero, y hacen todo lo posible para que la persona que está molesta, no participe, porque no les conviene.

-Este encargo que te dan se da en el contexto de tu confirmación como aspirante de Morena a la gubernatura, ¿cómo lo tomas?

Con mucha responsabilidad, primero que nada con la madurez que habrá una encuesta y que si no salgo en primer lugar ayudaremos a quien quede. Es una responsabilidad el no marearme, el estar tranquilo, el promover la amabilidad con todos los compañeros que quieren participar. Ahorita es muy importante la unidad de todos nosotros porque, lo he estado comentando, el pueblo ya decidió que quiere que se vaya el PAN, lo hizo la pasada elección. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, es no escuchar al pueblo.

Entonces yo encantado con esta responsabilidad [...] lo hago de manera sincera, pero también lo debo decir: quiero ser gobernador, no tiene nada de malo, voy a participar en la encuesta. De hecho cuando se me invitó yo lo comenté, que yo también tenía una aspiración muy válida como todos mis compañeros y como cualquier persona que quiera participar dentro de Morena, porque Morena así lo hace.

Claro, y cosa como cosa hecha adrede, lo anuncio que voy a participar, que quiero ser el candidato, y otra vez los ataques mediáticos, y otra vez las corrientes sacan, y es lo triste de la política, que hay muchas personas que no le saben dar altura, también el pueblo espera altura de todo esto, y lo vemos con el presidente, como lo atacan y cómo le señalan y él tranquilo. Por parte de un servidor habrá siempre esta postura, de frente, hablando con la verdad que lo más importante, que hacer todo lo posible en el entorno de un servidor, que todo el equipo de trabajo comprendan porque siempre es mejor llevarla bien, porque destruir es muy fácil o querer destruir, cualquiera lo puede hacer, inventar. Cuando fui nombrado a esta posición desde el gobierno del estado se manifestó en contra de un servidor mucha gente no y ataques y ataques y, pues yo tranquilo, trabajando; hay una frase: trabajo mata grilla, y es lo que hemos estado haciendo.

-¿Qué respondes a la serie de señalamientos sobre tu parentesco con el gobernador Cabeza de Vaca, la presunta participación de tu familia en el robo de combustible o tu calidad de empresario que no entiende L4T?

Desde el 2004 o 2002, no recuerdo qué año, una empresa nuestra fue señalada, pero nunca pasó nada y eran temas, que yo estaba ajeno a todo esto (política), pero bueno ahí estaba Francisco y para pegarle a él nos pegan a los nosotros. Es como ahorita hay una persona tiene una denuncia de un familiar mío, nada que ver, pero lo denunció; yo te puedo denunciar el día que yo quiera y puedo poner puras burradas, ahí está la denuncia.

Hay personajes de la política que así les gustan manejarse, les gusta apretar, les gusta encajonarte, yo nunca les he dado respuesta. Claro, no estoy de acuerdo, pero al final de cuentas son libres de hacer lo que ellos quieran y también, lamentablemente, también, hay que señalarlo, hay medios que se prestan para eso. En este caso, mi hermana Mariana está casada con (el gobernador) Francisco, pero desde que participé en aquel partido, que nunca me afilié, siempre estábamos en grupos diferentes, no comparto con él muchas cosas, al día de hoy, el no compartir con él no me hace una mala o buena persona. Yo decidí estar en Morena porque comparto con el presidente de la república. Después muchas personas pensaron que cuando yo iba a ser delegado, iba a ser también una especie de vocero del partido y querían muchos encontrar reclamos o señalamientos, no era mi tarea, mi tarea era lo social, el cual lo hice con mucho gusto, y ahí es donde hay confusión, donde tenemos que ser profesionales y asumir nuestra responsabilidad en lo que nos corresponde hacer.

- El presidente de Morena, Mario Delgado, ha mencionado reiteradamente es necesaria la unidad. ¿Cómo ves el camino a la unidad?

En todos los partidos, es normal, hay pasión. Desgraciadamente hay personas que les gusta poner piedras, inventar cosas, ahorita con las redes sociales que tienen sus pros y sus contras, pero lo vamos a lograr. Morena es un partido nuevo y que hoy gobierna la mayoría de México, entonces vamos a salir adelante y en mi responsabilidad yo pondré todo mi empeño para que así sea.

- Estuviste con el senador Américo Villarreal, el diputado federal Erasmo González, el delegado Rodolfo González Valderrama, el presidente del Congreso de Tamaulipas, Armando Zertuche. ¿Cuál es tu reflexión de ese reunión en Nuevo León?

-Parece que la interna se vuelve una lucha encarnizada por ser el candidato del partido que tiene más probabilidades de ganar la elección

No, todos queremos la unidad, todos, eso es algo que te lo puedo asegurar, y tenemos que hablar con los equipos de trabajo, para mí eso es clave, hablar con los equipos, que nos apasionan demás, porque todos queremos sacar este proyecto adelante. Todos queremos que tengamos un gobernador que trabaje muy bien con el presidente de la república, eso es clave, un gobernador que conozcan los programas de L4T, que los impulse más, alcaldes que hagan lo mismo, pero también se vale competir, entonces la competencia es sana, hay que saber competir también, pero bueno, a veces, en la misma competencia te desvías un poquito.

-¿Qué harás en tu trabajo partidista en las próximas semanas rumbo a la ratificación de mandato del presidente López Obrador?

De hecho es increíble, es la primera vez que un presidente de la república nos pregunta si queremos que siga o que no siga, tenemos que aprovecharlo y eso es generar participación. El presidente, desde que era el presidente del partido, ha hablado que tenemos que hacer democracia, participar, y ahora está haciendo un llamado, si eso lo hubiera hecho Peña Nieto se hubiera ido, porque ya a su mitad de su mandato y el dólar se había disparado y muchas cosas más. Entonces, es importante, es un privilegio que nos está dando a la ciudadanía. Es bien importante recalcar esto: no vamos a decir si se quiere reelegir. Él ha dicho: quiero que a la mitad de mi mandato, el pueblo diga que siga o que no siga. Tenemos que, de verdad ir a decirlo, es bien importante, porque eso genera participación, y, una vez más, entre más participación tengamos habrá mejores gobernantes, de otra manera es como antes, nadie participaba, apatía, y siempre los mismos.

-En esta entrevista has hablado de los gobernantes que no viven en Tamaulipas, de la distancia grande entre los problemas sociales que no son entendidos por el gobierno, y también has hablado de la participación ciudadana. ¿Cuál es tu visión de L4T en Tamaulipas?

Vamos a esperar vamos a esperar ya habrá tiempo, para eso también están las reglas de operación que no las puedo brincar y, pero con mucho gusto mucho gusto lo vamos a practicar la profundidad, porque es muy importante. Veo aún Tamaulipas que tenemos todo de verdad, pero hay que todos integrantes y ahorita bueno como coordinador del movimiento, queremos que todos participen y que todos que sean parte de que todos digamos, si queremos que sea el que sea acá que todos participen. Eso es bien importante la participación la defensa defender lo que queremos todo eso es clave en nuestra historia. Y somos nosotros quienes vamos a hacer entonces nosotros nada más somos un conducto para llevar la información y ya que el pueblo decida el día de mañana.