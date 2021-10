ENTREVISTA | Estoy listo y preparado: Oseguera

Preparado, listo. Estoy preparado, listo, tengo la capacidad, el carácter, la experiencia para poderme registrar una vez que salga la convocatoria del partido y ganar la encuesta, que va a ser por encuesta* Adrián Oseguera Kernion, alcalde reelecto de Ciudad Madero

Para lograrlo, primero conocerá los requisitos de la convocatoria que lanzará Morena en las siguientes semanas y se registrará para participar en la encuesta que aplicará el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido de la 4T, sondeo que definirá el nombre del candidato elegido.

"Estoy preparado, listo, tengo la capacidad, el carácter, la experiencia para poderme registrar una vez que salga la convocatoria del partido y ganar la encuesta, que va a ser por encuesta", afirma el presidente municipal de Madero en entrevista concedida a El Mañana de Reynosa, en colaboración con el programa SIN RESERVAS, del Canal 10.1 de Tampico.

Menciona que con las visitas realizadas a Tamaulipas, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, se llevó no sólo una buena impresión, sino que también se llevó el escenario político real de lo que sucede en Tamaulipas.

Adrián Oseguera señala que el líder nacional de Morena garantizó "piso parejo" a todos los aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura y que esa es una buena señal de que "no hay nada para nadie".

Además, el alcalde de Madero habla de los proyectos que vienen para Ciudad Madero y que recorrerá el estado para promover la inversión en la Playa de Miramar.

- Los tres primeros años, ¿cómo los sintió?, ¿fueron difíciles?, ¿fueron sencillos?, ¿cómo los vivió?

- Fue un año, fue un tiempo muy difícil, muy triste.

- ¿Por la pandemia?

- Por la pandemia. Deja el lado económico, las afectaciones económicas, porque de eso se recupera uno, pero sufrimos grandes pérdidas, de amigas y amigos colaboradores en esta pandemia y eso es lo más triste, pero no le hemos dado la espalda a los maderenses nunca, así sea muy difícil la situación por la que estamos atravesando no le hemos dado la espalda a nadie, ni jamás se la daremos. Siempre tendremos lealtad absoluta, mi esposa y un servidor, a los maderenses.

- Rumbo a la Semana Santa de 2022, se espera, en el escenario sanitario, que la playa Miramar ya pueda recibir visitantes el próximo año. ¿Cómo ve el escenario de salud?

- De hecho, tenemos filtros en la playa, ya se pueden recibir turistas, pero tiene un límite de 8 mil a 9 mil turistas, porque eso es lo que nos marca la Secretaría de Salud. No nos podemos relajar todavía, ya que el virus vino a quedarse, es cierto, pero poco a poco va perdiendo fuerza. Creemos, de acuerdo a lo que nos dice la Secretaría de Salud, que el próximo año ya volvamos a la normalidad. Ya cada año que te estés vacunando, como un tipo influenza, ayudará, y creemos que el próximo año volvamos a la normalidad y ahora sí haya una apertura total de la playa, porque vienen grandes proyectos para Ciudad Madero.

- Me habla de proyectos en este nuevo trienio. ¿Cuáles son esos nuevos proyectos?

- Tú sabes que Playa Miramar es de los destinos más visitados por carretera. Somos privilegiados los maderenses: somos la cuna de la industria petrolera de todo Tamaulipas, pero también somos el destino turístico más importante del Noreste del país. La playa más visitada es Acapulco, vía carretera, Miramar es la segunda. Contamos con dos distinciones: la certificación, que viene de trienios anteriores, pero la hemos conservado, pero ésta nueva certificación de Blue Flag, que se logró en esta administración 2018-2021, en coordinación con el gobierno del estado, viene a darle un "plus" a la Playa Miramar. ¿Por qué grandes proyectos? Si bien nos visitan dos millones 200 mil turistas en las vacaciones de Semana Santa y Verano, con esta carretera que se va a hacer en Tam-Bajío, que fuimos a inaugurarla a Ocampo, se estima que se terminará en un año y medio.

- Que es un muy pronto, muy rápido...

- Sí, se construirá pronto... entonces, esa carretera nos va a dar, adicional, un millón y medio de turistas.

- ¿Tanto así?

- Así. Y tenemos un reto: en la zona conurbada solamente contamos con 5 mil cuartos de hotel. Muy poco para los turistas que vamos a recibir. Por eso hablo de grandes proyectos, de convencer a los empresarios locales y empresarios de Tamaulipas para que vengan a invertir a Ciudad Madero. De hecho, dentro de muy poquito vamos a ir a varios municipios de Tamaulipas, para convencer de que vengan a invertir a Playa Miramar, que será sede de grandes proyectos. De hecho, ya iniciamos con el Club de Playa, donde vienen condominios, departamentos, un proyecto bastante importante que ya iniciaron, porque ya vieron lo que viene para Ciudad Madero, que es un crecimiento impresionante y no nada más a Madero, sino a la zona conurbada, que nos va a ayudar muchísimo y va a detonar en Ciudad Madero ese potencial turístico que tenemos. Y nos va ayudar mucho con la derrama económica.

- ¿Cuántas habitaciones de hotel se necesitarían nuevas para recibir a este millón y medio de visitantes más que nos traería esta nueva carretera?

- Otros cinco mil cuartos de hotel. ¿Por qué? Nosotros vamos a seguir en la promoción el máximo paseo turístico, nuestra historia, es que tenemos un potencial, tenemos industria, tenemos turismo, tenemos cultura, lo tenemos todo en Ciudad Madero. Pero eso lo debemos dar a conocer a nivel nacional, a nivel internacional, para que volteen a ver el rinconcito de Tamaulipas, qué potencial tiene para el desarrollo.

- ¿A partir de cuándo va a andar promoviendo ante los inversionistas futuros, posibles inversionistas a Miramar?

- En este mismo mes. No tenemos tiempo de detenernos. Madero no tiene tiempo de detenerse. Vamos a promocionar a Tamaulipas tanto a nivel estatal, como nacional, como a nivel internacional. Vamos a sacar a Ciudad Madero adelante, a cómo dé lugar.

- Madero, la zona sur de Tamaulipas, tiene mucha conexión no solamente con la frontera, con Texas, sino también con Monterrey...

- El 30, el 36 por ciento del turismo es regiomontano, el que nos visita aquí. Ahora nos van a visitar de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, pero ahora nos van a visitar de otros estados y que nos visiten del extranjero, para eso necesitamos más cuartos de hotel. Por eso vamos a ir a convencer a todos los empresarios de Tamaulipas para que vengan a invertir.

- ¿Y ya se ha sentado a platicar con los empresarios locales?

- Sí.

- ¿Qué dicen ellos?

- Están preparados, están un poco preocupados por la pandemia, pero como van viendo que ya vamos saliendo, ya empieza, como te digo, ya comenzó el Club de Playa y, automáticamente, empiezan ya con los condominios, que están cerca del Maeva, que son más cuartos y que darán más empleo.

- ¿Qué otros proyectos más vienen, además del tema turístico?

- Viene, obviamente, el tema del rescate de la Plaza Isauro Alfaro. Viene la tercera etapa, vamos a tumbar el cascarón ese feo que está enfrente del sindicato petrolero, lo vamos a tirar. Y vamos a ampliar aún más la plaza, vamos a hacer peatonal la calle Carranza. Pero viene un reto a principios del 22, que se vence la concesión, el del subterráneo.

- El del estacionamiento subterráneo, que está sin funcionar.

- Desgraciadamente fue concesionada una plaza, una plaza pública, que es el corazón de la ciudad.

- La privatizaron...

- Lo privatizaron, lo concesionaron a determinado tiempo, pero se vence el 2022 y ya está todo el cuerpo jurídico trabajando. Tenemos todos los argumentos legales para recuperar la plaza, pero sin deuda. El concesionario tiene una deuda con el banco, pero no es del Ayuntamiento. Tenemos todo lo legal para poderla recuperar y devolvérsela a los maderenses nuevamente. Y una vez recuperada la plaza, que no tengan duda que la vamos a recuperar, ya le vamos a invertir recursos, porque sí necesitamos un estacionamiento en la zona centro, necesitamos inyectarle recursos para tenerlo en condiciones y ahora sí que se puedan utilizar todas las oficinas ahí, hasta cabe un cine adentro... que ya se pueda tener el estacionamiento que necesitan todos los comerciantes de Ciudad Madero.

- Abundando en el rescate del estacionamiento subterráneo de la Plaza Isauro Alfaro. ¿Cuál es la situación legal, económica, del particular, que era un constructor que se hizo multimillonario en el sexenio de Tomás Yarrington, con el banco, con la institución financiera?

- Es un crédito, del que tengo entendido que ahorita se deben como 150, 170 millones.

- Es muchísimo dinero...

- Sí, muchísimo, definitivamente no lo puede pagar. Ya es un asunto del concesionario con el banco. No corren riesgo los maderenses, somos anti-deuda, jamás hemos pedido un crédito, mientras yo esté al frente no vamos a pedir ningún crédito. Entonces, estamos siendo muy cuidadosos, porque tenemos todos los argumentos legales para recuperarla sin asumir deuda.

- Hablamos de proyectos turísticos, del rescate del estacionamiento subterráneo, de la plaza en general, ¿qué más sigue alcalde?

- Más obra pública, sin darle tregua al rezago en pavimentación.

- Señala que pronto presentará un nuevo paquete de obra pública. ¿Cuándo sería?

- Lo presentamos en enero, empezando el año. Vamos a adquirir también más camiones de basura, 7 camiones más y con eso normalizamos en 100 por ciento la recuperación de los camiones. Fue tan grave el problema que nos dejaron, en 2018, que todavía no logramos poner al cien por ciento la recolección de basura. Con esta adquisición, más otro que conseguimos donado, con eso normalizamos al cien por ciento la recolección.

- Estos 7 nuevos camiones, más el camión donado, ¿a partir de cuándo van a estar ya en la calle, prestando servicio?

- Entrando noviembre, ya rápido. También vienen más patrullas para tránsito, más camionetas para protección civil.

- El próximo año se elige al siguiente gobernador, un gobernador que durará seis años y mucha gente lo ve a usted encabezando la bandera guinda, la bandera de la Cuarta Transformación, la bandera de Morena. ¿Cómo se siente?

- Preparado, listo. Estoy preparado, listo, tengo la capacidad, el carácter, la experiencia para poderme registrar una vez que salga la convocatoria del partido y ganar la encuesta, que va a ser por encuesta. El 12 de septiembre comenzó el año electoral y eso te limita hablar de muchas cosas, sobre todo de propuestas, pero como lo he dicho, en repetidas ocasiones, casi me vuelvo abogado electoral, fui el candidato más impugnado en el proceso 2017-2018, con más de 30 impugnaciones, pero hay fortalezas, sabemos brincar grandes obstáculos. Sé brincar grandes obstáculos porque vengo de un movimiento desde hace muchos años, desde 1988, estaba muy joven, participé en la política con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, nos robaron la elección, cuando se cayó el sistema. Pero nos mantuvimos firmes. En 2006, estuvimos apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, fui su coordinador en la zona sur, nos robaron la presidencia, y estuvimos firmes. Con todos esos obstáculos, con toda esa guerra sucia, sacamos adelante el proyecto en 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos luchar, que sabemos brincar grandes obstáculos. El objetivo es hacer las cosas diferentes, que haya un verdadero cambio en México, que lo está habiendo, y ahora falta Tamaulipas. Y ese cambio se va a dar.

- Esa Cuarta Transformación se instalará en Tamaulipas, ¿no tienen ninguna duda?

- Trabajando y luchando. No confiarnos. Porque muchos actores políticos del mismo partido le apuestan mucho a colgarse de la imagen del presidente y le apuestan mucho a la ola, pero aquí, en esta, no hay ola, aquí no va el presidente en la boleta. Colgarse de la marca y de la imagen del presidente, nomás a eso, puede haber fracaso, como si también hay ´dedazo´, hay fracaso. Por eso, usan la herramienta de las encuestas y el presidente no se mete. Vamos a esperar que salga la convocatoria en noviembre, nos vamos a registrar y lo vamos a dar todo. Sería por primera vez en la historia de Ciudad Madero, que se pudiera dar, que hubiera la máxima representación en Ciudad Victoria.

- Por cierto, fue en Ciudad Madero, en una visita que hizo Mario Delgado, donde anunció que se aplicará esta encuesta y que, incluso, va a incluir los nombres de los aspirantes hombres como de las aspirantes mujeres, pero me llamó mucho la atención que ese anuncio lo hiciera en Ciudad Madero.

- Primero que nada, me llevo bien con todos, porque vengo de un movimiento donde se hicieron grupitos, lo que fue del PRD. Las tribus hicieron mucho daño. No pertenezco a tribus. Vino Mario Delgado y se llevó muy buena impresión. Vinieron diputados federales, alcaldes, alcaldes electos, senadores, los diputados del Congreso. Hubo una plática con Mario Delgado, se platicó muy bien y de muchos temas. Lo que puedo decir es que garantizó que habrá piso parejo y se llevó el escenario real, no el que le habían vendido, ojo, se llevó un escenario real de cómo está la situación en Tamaulipas, no lo que le decían en México.