Entretienen en TV

Eugenio Derbez presenta De Viaje con los Derbez, un nuevo reality en la plataforma de Amazon (antes realizó LOL Last One Laughing), donde muestra sus vacaciones en Marruecos con toda su familia: esposa (Alessandra Rosaldo), cuatro hijos (Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana), yerno (Mauricio Ochmann) y nieta (Kailani).

Era la primera vez que viajaba toda la familia junta, y con hijos de tan diversas edades, la mayor de 32 y la menor de 5 (en ese entonces de 4), más una bebé de menos de un año, no se esperaba que todo fluyera suavemente.

MUJERES DEL CLAN

Pero con todo y los diferentes gustos, costumbres y expectativas del viaje, quienes siempre arruinaban los esfuerzos del resto para pasarla bien fueron las dos mujeres del clan, Alessandra y Aislinn: Que si no te acerques a las cobras, que si tienes la culpa de que no nos dejen entrar, que si tapas mucho a la bebé, que si ya me mareé en la camioneta, que si ya no eres romántico conmigo, que si me siento mal y no me pelas, que si ya me quiero regresar.

No había momento en que estas señoras no se quejaran de sus esposos, poniendo a todos los demás en una posición incómoda y desagradable.

LOS VARONES

Los hijos varones de Derbez fueron lo mejor del show, Vadhir y José Eduardo aligeraban el ambiente con sus bromas y puntadas, siendo el hijo de Victoria Ruffo la más agradable sorpresa del viaje: un chavo alivianado, centrado y con ganas de pasarla bien aun cuando todo estaba en contra.

¿El show es divertido? Mmm, más bien es entretenido. Eugenio es ocurrente, encantador y aunque sea controlador como líder de la excursión, siempre cae bien. Y el recorrido por los lugares típicos de Marrakech, como por sus alrededores, es espectacular, exótico y colorido. Vale la pena.

Si bien para el quinto episodio (de ocho) los dramas con las damas ya daban flojera, la moraleja que nos deja a las mujeres es que debemos vernos en ese espejo para que en el próximo viaje familiar le bajemos a las quejas y a la intensidad y mejor disfrutemos y dejemos a los demás gozar la jornada.