Entretenimiento y entusiasmo TV

LA MALDICIÓN DE BLY MANOR

La Maldición de Bly Manor es la nueva propuesta de los creadores de La Maldición de Hill House.

Se trata de otra serie de terror, en esta ocasión inspirada en parte por la novela clásica del género "Otra Vuelta de Tuerca" (The Turn of the Screw) de Henry James, que ha sido llevada en varias ocasiones a la pantalla.

Su creador y guionista Mike Flanagan toma la novela de James y una historia creada por Rebecca Klingel, la autora de "La Maldición de Hill House" para ofrecer su propia versión.

Relata como base narrativa la historia de una joven institutriz contratada para cuidar de una pareja de hermanos huérfanos que habitan en la majestuosa Bly Manor y que descubrirá un inconfesable y aterrador secreto.

Agrega otras historias secundarias, que se refieren principalmente al pasado de la mansión y ciertamente resultan interesantes, pero por momento se siente que se desvían un poco de la principal línea argumental.

La trama se basa en el concepto de la permanencia del amor, la pasión y la venganza más allá de la muerte y se centra más en crear atmósferas lúgubres que provoquen tensión que en situaciones abiertamente aterradoras.

En su reinterpretación, Flanagan intenta explicar a detalle lo que Henry James mantiene velado en la novela y eso provoca que en algunos momentos se sienta un poco melodramática.

Pero el elenco, sobre todo los niños Benjamin Evan Ainsworth y Amelie Bea Smith tienen un muy buen desempeño, justo en el tono y la intensidad que el género precisa.

La producción logra un trabajo estupendo, creando el universo de la historia y fotografiándolo y dándole ambientes sonoros de manera magistral para que en todo momento tenga el efecto deseado.

¡SALVE, CÉSAR!

Es un tremendo homenaje al Hollywood de antaño con el característico humor de los hermanos Coen. El filme cuenta la historia de un ejecutivo de un estudio al que le secuestran a su máxima estrella en pleno rodaje de una aventura épica que asemeja mucho a Ben-Hur. En 24 horas, este hombre debe arreglar todos los chismes que circulan sobre sus actores, resolver el secuestro y además dirigir el negocio. Con una producción impecable, la cinta es una verdadera joya para los amantes de esa época del cine, que disfrutarán todas las referencias a estrellas de antaño, ya que varios de los personajes tienen sus características, pese a que son ficticios. Channing Tatum se luce en una especie de Gene Kelly con todo y número musical, y George Clooney tiene toda el aura de estrella que tenían Charlton Heston y Kirk Douglas. Imperdible para los fans del cine.