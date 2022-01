- Entretenimiento en casa

Los Lobos es una película fuera de serie en más de un sentido.

Lucía y sus hijos, Max y Leo, de 8 y 5 años, respectivamente, dejan México para irse a residir a Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida.

Ahí, mientras la madre trabaja, los niños pasan el tiempo encerrados en un departamento, deseando descubrir y formar parte del entorno.

La película escrita por el director Samuel Kishi, en colaboración con Luis Briones y Sofía Gómez-Córdova tiene tintes autobiográficos y explora el tema de la inmigración, lo cual ya le asegura la vigencia, pero lo hace centrando su atención en los niños.

Y si bien hay un valor documental en el retrato de las comunidades latinas de inmigrantes de Estados Unidos, lo enriquece con la manera en que muestra el universo infantil con pinceladas de fantasía.

Eso se pone de manifiesto con una producción que recrea la realidad con total realismo, tanto en lo técnicos como en lo artístico, un guion cuidadosamente construido y un conjunto de actuaciones que completan la magia, por su naturalidad.

BAILE CALIENTE

Es la historia de una chica de una familia conservadora en los 60 que conoce y se enamora de un instructor de baile en un sitio vacacional de los Catskills. Mediante el baile tiene un despertar a la madurez y se atreve a enfrentar al mundo y a sus padres. La cinta es todo un clásico ochentero recordado por la química en pantalla entre Jennifer Grey y Patrick Swayze, aunque supuestamente detrás de cámaras la relación no era buena. Su soundtrack es memorable, en especial el tema "(I've Had) The Time of My Life" que fue un tremendo éxito y ganó el Óscar de Mejor Canción. Con el paso de los años sigue funcionando y es un gran viaje de nostalgia.

LA LOTERÍA DEL AMOR

A falta de cambio para dejar una propina, un policía honrado le promete a la mesera llevar al día siguiente lo que le debe o la mitad de lo que se gane en la lotería, si su billete sale premiado. Y, claro, el policía se lleva el premio mayor... de cuatro millones de dólares. El filme es una especie de cuento de hadas de los 90, ubicado en Nueva York. La cinta de Andrew Bergman y escrita por Jane Anderson, basada en un hecho real, es protagonizada por Nicolas Cage y Bridget Fonda. Sencilla en su planteamiento, pero lo suficientemente sorpresiva como para mantener al espectador interesado todo el tiempo, gran parte del atractivo de esta cinta radica en el carisma del elenco.