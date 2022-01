- Entretenimiento en casa

2. El juicio de los 7 de Chicago (2020)

En 1968, la Convención Nacional Demócrata de Chicago estalló en protestas masivas, principalmente lideradas por jóvenes. En 1969, el gobierno federal acusó a siete manifestantes de conspiración y otros cargos, iniciando un juicio infame en el que una generación más vieja y más conservadora puso en la mira a la contracultura que llegaba con la nueva generación. El juicio paralizó a la nación y alimentó los temores de la Guerra Fría de que algunos estadounidenses estuvieran tratando de socavar a su propio gobierno.

Aaron Sorkin dirige este auténtico thriller legal de alto octanaje protagonizado por Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen.

3. Si algo me pasa, los quiero (2020)

Del dúo de guionistas y directores Michael Govier y Will McCormack, If Anything Happens... explora un mundo de profundo dolor de una manera bellamente ilustrada y meditativa.

Navegando por las secuelas emocionales de la trágica pérdida de una familia, la animación corta comienza en un lugar oscuro y casi implacable, pero a través del poder de los sentimientos y la voluntad de seguir adelante, la película avanza hacia un lugar de amor, perdón y esperanza. No es la película más fácil de explicar, pero merece atención por su valentía emocional y su composición estelar. El 100% de Rotten Tomatoes lo dice prácticamente todo.

4. The Florida Project (2017)

Considerada ampliamente como uno de los menosprecios más significativos de la temporada de los Oscar 2017, The Florida Project es casi tan real como el cine de Hollywood en estos días, con gran parte del elenco haciendo hoy su debut en el cine. Centrada en un motel económico en un tramo de carretera en Kissimmee, Florida, la historia sigue a Moonee, de 5 años, que vive con su madre soltera (y de espíritu muy libre) Halley. Mientras luchan desesperadamente para evitar la indigencia y una vida miserable, ayudados por el compasivo gerente del motel, Bobby (Willem Dafoe en una actuación nominada al mejor actor de reparto), las puertas nunca dejan de cerrarse.

La película yuxtapone activamente a una familia en serios apuros con la utopía idílica de Disney World, la cual está justo muy cerca de allí, siguiendo esa misma carretera.