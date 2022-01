- Entretenimiento en casa

1. It Follows (2015)

It Follows es una de las películas de terror más originales de los últimos años. Maika Monroe interpreta a Jaime "Jay" Height, una adolescente que es víctima de una maldición que se transmite por vía sexual. El futuro ex novio de Jay, Hugh (Jake Weary), le dice que será seguida por una criatura que puede adoptar cualquier forma y, sin embargo, permanecer invisible para los demás. Y a menos que Jay siga transmitiendo la maldición a otras personas, inevitablemente la alcanzará y la matará. El nuevo interés amoroso de Jay, Greg Hannigan (Daniel Zovatto), no le cree a Hugh, ni tampoco a los amigos de Jay. Sin embargo, la criatura es real y borrará del mapa a cualquiera que se interponga entre ella y su presa.