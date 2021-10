Entretenimiento en casa

Cintas como Get Out (2017) y Us (2019), o Candyman (1992 y 2021) tratan la situación de la población afroamericana en Estados Unidos.

Madres hace una aproximación similar a los México-americanos por medio de una trama inspirada en hechos reales: una pareja que espera su primer hijo llegan a vivir a una comunidad agrícola en California donde las mujeres de ascendencia mexicana parecen ser víctimas de una maldición de carácter sobrenatural.

Se trata de una película pequeña, modesta en sus intenciones, pero decorosamente lograda.

El guion de Marcella Ochoa y Mario Miscione le permite al director Ryan Zaragoza construir un eficiente relato de suspenso y terror con elementos universales que funcionan para cualquier tipo de audiencia, independientemente de su origen.

La producción es sencilla, pero acorde con las necesidades de la historia. En ese sentido, resulta muy bueno también el desempeño del elenco encabezado por Ariana Guerra, Tenoch Huerta y Elpidia Carrillo.

Interesante opción.

HALLOWEEN KILLS: LA NOCHE AÚN NO TERMINA

La película de horror Halloween Kills: La Noche Aún no Termina, dirigida por David Gordon Green, está protagonizada una vez más por Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, junto a Nick Castle (el horrible Michael Myers).

En esta secuela se da seguimiento directo a la aparente muerte por incendio de Michael Myers y la presunta victoria del linaje Strode, que ahora se dirige al hospital para atender las heridas de Laurie. Sin embargo, la noche de brujas está lejos de terminar con el inesperado regreso de Myers que lo encaminará en una odisea de violencia por todo Haddonfield, despertando la furia latente de todos los habitantes que comenzarán una cacería para terminar de una vez por todas con la figura que les arrebató la paz y la tranquilidad de sus vidas.