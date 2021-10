Entretenimiento en casa

Mucho ha pasado en el mundo desde que la primera temporada de The Morning Show se estrenó hace casi dos años.

THE MORNING SHOW

THE MORNING SHOW (Temporada 2).

La segunda, arranca después de que los personajes de Jennifer Aniston (Alex) y Reese Witherspoon (Bradley) hicieran la denuncia al aire de las malas prácticas de su canal, y ambas llevan meses sin hablar, ya que el personaje de Aniston se retiró para escribir un libro.

La acción se ubica en el año nuevo para recibir el 2020, en un tiempo en el que Trump todavía era Presidente y el Covid no había paralizado al mundo, y el programa ficticio en el que ahora labora Bradley esta listo para un nuevo cambio.

El regreso de Alex trae complicaciones con las que ambas deben lidiar, además de tener que hablar de lo que sucedió en el canal con una periodista interpretada por Julianna Margulies, que es una sensacional adición al elenco.

Sin duda una de las cartas fuertes del regreso de la serie es poder aprovechar el mundo complicado del 2020 para contar la historia dentro de un programa noticioso y de entretenimiento.

En un momento mientras preparan el programa de fin de año dan a entender que el 2019 fue un año terrible y pues no saben lo que venía.

Aniston y Witherspoon tienen sus personajes muy bien dominados y entre las adiciones al elenco también se encuentra la italiana Valeria Golino como una aliada inesperada del personaje de Steve Carell.

Da gusto tener The Morning Show de vuelta y se volverá nuevamente en una adicción de cada viernes, que se estrenan capítulos.

OPERACIÓN RED SPARROW

La cinta es un thriller adulto sobre espionaje de alto nivel durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Jennifer Lawrence interpreta a una bailarina de ballet que por obra del destino acaba de espía, después de un entrenamiento muy intenso que la enseña a utilizar su cuerpo con fines políticos. Contrariamente a lo que uno podría imaginarse, la película tiene algunos problemas de ritmo, es demasiado larga, reiterativa y la trama es muy poco creíble a estas alturas del partido, sin embargo, aborda su temática desde una perspectiva adulta y eso se agradece. Es muy violenta, está bien producida y el elenco cumple, aunque Lawrence puede dar un mejor trabajo. Lo más impresionante que hace su personaje es el trabajo de una doble agente. Para fans de la actriz.

LA CHICA EN LA TELARAÑA

Es la tercera vez que Lisbeth Salander llega a la pantalla, pero con una cara diferente y una historia que no pertenece a la trilogía original. Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, parte del personaje creado por Stieg Larsson para su trilogía de novelas "Millenium" en las que se basó la trilogía fílmica original. Se trata de un thriller de acción policiaca muy bien contado, sobre un complejo caso al que se enfrenta Salander, la hacker de pocas palabras y justicieras acciones. En realidad no había necesidad de recurrir al personaje, sobre todo si le iban a cambiar la historia personal y hasta la esencia originales, porque en realidad el filme puede sostenerse solo y resultar bastante entretenido y emocionante. La cinta está bien actuada y producida y las locaciones son espectaculares. Si te gusta el género, no te la debes perder.